Die ehemalige Colonia Ulpia Traiana bei Xanten besuchten jetzt 58 Schüler der Jahrgangsstufe sechs des Gymnasiums Canisianum. Bei bestem Wetter erkundeten die Jugendlichen in Form einer Rallye den archäologischen Park und erhielten anschließend bei einer Führung durch das Museum Einblicke in die römische Kultur und das alltägliche Leben, teilt die Schule in einer Pressenotiz mit.

Sport und Spiele

Dort glänzten die Jugendlichen mit ihrem Vorwissen aus dem Geschichts- und Lateinunterricht. Abgerundet wurde der Tag durch Sport- und Gruppenspiele in der Jugendherberge Kleve, heißt es in der Mitteilung abschließend.