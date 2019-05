In Lüdinghausen wurden wieder Nester des Eichenprozessionsspinners gefunden, die nun durch eine Fachfirma entfernt werden. Bereits im vergangenen Jahr war in der Steverstadt nahezu jede zweite städtische Eiche befallen, heißt es in einer Pressemitteilung der Verwaltung. Die Raupen bilden besondere Haare aus, an denen sich kleine Widerhaken befinden, die das Nesselgift Thaumetopoein enthalten. Damit ist das Tier vor Fressfeinden geschützt. Kommt jemand mit diesen Haaren in Berührung, kann es bereits nach wenigen Stunden zu allergischen Reaktionen kommen. Neben Hautreaktionen sind auch Atemwegsreizungen, Schwindelgefühl, Fieber oder eine Bindehautentzündung möglich.

Fachfirmen beauftragen

Der Umweltbeauftragte der Stadt Lüdinghausen, Heinz-Helmut Steenweg, weist darauf hin, dass Privatleute für ihre eigenen Bäume selbst zuständig sind. Er rät, die Entfernung der Nester durch Fachfirmen vornehmen zu lassen. In Arealen, die von dem Eichenprozessionsspinner befallen sind, sollten Personen Nacken, Arme, Hals und Beine bedecken. „Ist jemand trotz aller Vorsicht mit den Haaren der Raupe in Berührung gekommen, sollten die betroffenen Körperstellen gründlich mit Wasser abgespült und die Kleidung bei mindestens 60 Grad gewaschen werden, damit das in den Raupenhaaren enthaltene Nesselgift vernichtet wird“, so der Umweltbeauftragte laut Pressemitteilung.

Zuständigkeiten

Nach Ansicht von Bürgermeister Richard Borgmann ist das Thema längst ein landesweites Problem. Die Städte und Gemeinden im Kreis Coesfeld haben sich daher gemeinsam an das nordrhein-westfälische Umweltministerium gewandt. Dieses habe jedoch auf das Gesundheitsministerium verwiesen. Borgmann hat daher als Bürgermeistersprecher an den Städte- und Gemeindebund darum gebeten, die Zuständigkeit klären zu lassen (die WN berichteten). Mittlerweile liegt eine Einladung des Umweltministeriums vor, bei dem Borgmann die Sorgen der hiesigen Bevölkerung vortragen wird.