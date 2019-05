„Damit hätten wir nicht gerechnet. Um die 50 Leute sind gekommen, was für ein Erfolg!“ – Paul Steinebach ist immer noch völlig überwältigt von der großen Resonanz auf die Gründungsveranstaltung des Stammtisches „mach-mit-in-lh“ am Dienstagabend im Hotel „Zur Post“, heißt es in einer Pressemitteilung der Veranstalter. Steinebach hatte gemeinsam mit Uschi Schwering und Inga Kasparek diesen Stammtisch, der sich an Menschen über 50 Jahre wendet, ins Leben gerufen ( WN berichteten). Sie treffen sich in lockerer Runde alle 14 Tage, verleben einerseits einen schönen Abend und knüpfen andererseits Kontakte untereinander, um gemeinsame Aktivitäten abzustimmen, zu koordinieren und dann auch umzusetzen. Das Ganze ohne Vereinszugehörigkeit oder irgendwelche Formalitäten.

Gleich am ersten Abend wurden zahlreiche Vorschläge zusammengetragen, Möglichkeiten ausgelotet und Pläne geschmiedet, heißt es in der Mitteilung weiter. Diese werden beim nächsten Treffen am 11. Juni (Dienstag) um 18 Uhr im Disselhooker Treffpunkt weiterverfolgt.

Erste Verabredungen

Das Spektrum der Interessen ist breit gefächert: Kino- oder Theaterbesuche, Musikveranstaltungen besuchen oder selbst musizieren, kochen, gemeinsam essen gehen, einen Kinoclub gründen – im Hinblick auf das bald fertige Lichtspielhaus. Sportliche Aktivitäten wie Radtouren, wandern oder Spazieren gehen, kreative Gemeinsamkeiten oder auch mit anderen gemeinsam am Wochenende Zeit zu verbringen. Die spontane Verabredung einiger Teilnehmer für den Besuch einer Autorenlesung in Münster-Wolbeck war bereits das erste Ergebnis dieses Abends.

Sämtliche Besucher des Premierenabends waren sich einig, mit diesem Stammtisch schließe sich eine Lücke im gesellschaftlichen Leben Lüdinghausens, heißt es in dem Pressetext abschließend.