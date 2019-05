Glück im Unglück hatte ein 84-Jähriger am Mittwoch (29. Mai) auf dem Steverseitenweg in Höhe des Rübenkamps: Gegen 15.45 Uhr pflückten zwei zwölfjährige Mädchen dort wachsende Pflanzen. Ihre Tretroller hatten sie nach Angaben der Polizei an der Seite des asphaltierten Weges abgelegt. Der Mann war mit seinem bis 25 Stundenkilometer zugelassenen Krankenfahrstuhl stadtauswärts unterwegs. Als er den Kindern auswich, stieß er mit den Rädern gegen die Roller. Mit seinem Fahrstuhl stürzte er daraufhin den steilen Hang hinunter in die Stever.

Der Mutter eines der beiden Mädchen gelang es, den 84-Jährigen aus dem Wasser zu retten und ihn zurück auf den Radweg zu bringen. Ein Anwohner unterstützte sie dabei vom Ufer aus. Der Senior sei glücklicherweise – bis auf die ungewollte Abkühlung – unverletzt geblieben, berichtete die Polizei. Er wurde nach notärztlicher Untersuchung am Unfallort von seiner Ehefrau abgeholt. Kräfte der Feuerwehr bargen den Fahrstuhl aus der Stever.