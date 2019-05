Ein 13-jähriger Junge aus Lüdinghausen wurde am Mittwochabend (29. Mai) verletzt, als er eine vermeintlich leere Patronenhülse, die er bereits an Silvester gefunden hatte, mit einem Feuerzeug auf dem Balkon seines Wohnhauses an der Tulpenstiege erhitzte, heißt es in einem Polizeibericht.

Metallsplitter

Es kam zu einer Detonation, ein Metallsplitter verletzte die Schulter des Jungen. Er kam zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus.