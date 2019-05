Von Möbelopern und „Bollerbuchsen“

Ein Feuerwehrmann, der die drängenden Probleme mit dem brennenden Hühnermist erläutert, ein resoluter Campingplatzwärter, dessen Campingplatz zum Flüchtlingslager umfunktioniert worden ist, und die Band „Die Getränkeparadiesvögel“ mit ihrer textlich recht einfachen Hymne „Wir trinken Bier“: Sie alle waren Teil des Programms „Schmacht“, das die „Bullemänner“ am Mittwochabend im Festzelt des Schützenvereins Ermen darboten.

Königsdramen

Augustin Upmann , Heinz Weißenberg und „Tastenfachkraft“ Svetlana Svoroba aus dem fiktiven Dorf Suchtrup begeisterten die etwa 400 Gäste mit ihren komischen Anekdoten in verschiedenen Rollen und den dazu passenden Liedern. Besonders Upmann fühlte sich in seinem klassischen Outfit mit „Bollerbuchse“ besonders wohl, denn „die Gemütlichkeit einer gut eingetragenen Hose ist mit Geld nicht aufzuwiegen.“

Bullemänner beim Schützenfest Ermen 1/18 Die Bullemänner unterhielten mit ihrem Programm „Schmacht“ die Gäste im Festzelt des Schützenvereins Ermen. Foto: Bastian Becker

Auch der aktuelle Bezug zum am Wochenende stattfindenden Ermener Schützenfest wurde hergestellt, Weißenberg verglich es mit Shakespeares Königsdramen („als Schützenkönig muss man menschliche Größe zeigen“), und Upmann erläuterte pointiert den Ablauf des klassischen Schützenfestes.

Zweistündiges Programm

Zudem flochten die beiden Selmer, die seit genau 25 Jahren auf der Bühne stehen, immer wieder Spitzen gegen die Orte der Umgebung ein, besonders ein Gast aus Nordkirchen musste immer wieder darunter leiden.

Zu den Höhepunkten des zweistündigen Programms zählte die Möbeloper, in der sich Weißenberg als Stehlampe und Upmann als Kühlschrank näher kommen, aber von der missgünstigen Klobürste Gisela (Svoroba) ausgebremst werden.

Ortsheilige

Fazit der ungewöhnlichen Darbietung: „Das ist Westfalen, wo in den Möbeln mehr Leben ist als in den Menschen.“ Melancholischer wurde es bei der getragenen Weise des Unglücksraben Norbert („Das geht schief“) oder dem Lied von Svoroba über ihre Flucht aus der Heimat. Im fiktiven Gespräch mit dem Papst nach einer ihrer Vorstellungen erzählen die beiden vom Suchtruper Ortsheiligen St. Bernd, der für den täglichen Umgang zwei Maximen ausgibt: „Et is, wie et is“ und „lieber beichten als verzichten“. Das nahm sich das Publikum dann auch zu Herzen und verzichtete nicht auf lauten Applaus für das Trio.