Die Zukunft im Blick

„Der Wunsch nach neuen Räumen für unsere Volksbankfiliale in Seppenrade wurde immer intensiver, vor allem nach dem Sommer des vergangenen Jahres. In diesen neuen Räumen werden sich Kunden und Mitarbeiter wohl fühlen“, sagte Bankvorstand Berthold Stegemann zur Eröffnung der neuen Filiale der Volksbank an der Dülmener Straße am Freitagabend. Pfarrerin Jenny Caiza Andresen von der evangelischen und Pfarrer Siegbert Hellkuhl von der katholischen Kirchengemeinde nahmen in einer ökumenischen Segensfeier die Einweihung der neuen Räume vor.

„Die Wurzeln der genossenschaftlichen Idee in Seppenrade reichen 126 Jahre zurück, als die Bürger die erste Spar- und Darlehnskasse gründeten“, wies die Pfarrerin auf die Ideen Raiffeisens hin. Auch die stellvertretende Bürgermeisterin Josephine Kleyboldt hob das genossenschaftliche Handeln hervor. „Trotz Onlinebanking bleibt der persönliche Service immer noch gefragt“, sagte sie.

Neueröffnung der Volksbank 1/33 Die Volksbank Lüdinghausen-Olfen hat am Freitagabend ihre neue Zweigstelle in Seppenrade eröffnet. Foto: Michael Beer

„Zukunft hatten die Seppenrader vor 126 Jahre im Sinn, Zukunft hatten wir im Sinn, als wir uns für den neuen Standort entschieden haben. Nun haben wir ein wichtiges Bauprojekt für die Zukunft abgeschlossen. Allen am Bau Beteiligten danke ich hier ganz herzlich, stellvertretend möchte ich das Architekturbüro Bohr-Heine nennen. Wir freuen uns, dass so viele Seppenrader Handwerksbetriebe am Bau beteiligt waren“, sagte Bankvorstand Marcus W. Leiendecker, der Vertreter vieler Seppenrader Vereine und Mitarbeiter zu der kleinen Feierstunde begrüßte. Er betonte, dass diese „Investition in die moderne, attraktive und repräsentative Geschäftsstelle für die Bank ein wichtiger Meilenstein und ein Bekenntnis zum Standort Seppenrade ist“.