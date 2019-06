Erst der 495. Schuss sitzt

Am späten Freitagabend geht das Vogelschießen des Schützenvereins Ermen auf dem Hof Merten in die spannende Endphase über. Immer wieder legen die Königsanwärter an, und der widerstandsfähige Vogel beginnt schließlich doch zu wackeln. Die Schützenbrüder sind sich sicher: Bald steht der neue König fest.

Mit Ferngläsern und einem kühlen Getränk fiebern die Zuschauer beim Dämmerschoppen dem finalen Schuss entgegen. Neben den Ermenern haben sich auch die Nachbarvereine auf dem Hof Merten eingefunden und es wird angeregt diskutiert. „Ich glaube, es braucht noch um die 50 Schüsse und dann haben wir ihn“, überlegt einer der Schützen.

Schützenfest in Ermen 1/18 Erst am späten Freitagabend stand Paul Schürmann als neuer König des Schützenvereins Ermen fest. Foto: Arno Wolf Fischer

Erst am späten Freitagabend stand Paul Schürmann als neuer König des Schützenvereins Ermen fest. Foto: Arno Wolf Fischer

Erst am späten Freitagabend stand Paul Schürmann als neuer König des Schützenvereins Ermen fest. Im Folgenden weitere Impressionen vom Vogelschießen. Foto: Arno Wolf Fischer

Klaus Wilbuer, Paul Schürmann, Michael Wilde und Martin Küper sind bis zuletzt im Rennen um die Königswürde, als plötzlich alles ganz schnell geht: Mit dem 495. Schuss erlegt Schürmann den Vogel. Unter dem lauten Jubel der Festgäste wird der neue König auf den Schultern seiner Vereinskollegen durch die Menge getragen, und die zahlreichen Gratulanten überbringen ihre Glückwünsche.

Begleitet vom Spielmannszug Lüdinghausen marschieren die Schützen zum Festzelt, wo nun auch der Rest des neuen Hofstaates bekannt gegeben wird. Schürmann schreitet die Reihen der angetreten Ermener ab, bevor der neue Hofstaat proklamiert wird. An der Seite des neuen Königs wird von nun an Sabine Schürmann als Königin regieren. Der Hofstaat setzt sich aus den Ehrendamen Beate Wilbuer und Jutta Schürmann sowie den Nebengängern Klaus Wil­buer und Anton Schürmann zusammen.

Nachdem das Königspaar formal in sein Amt eingeführt ist, wird ausgelassen gefeiert. Die Schützen treten weg, tauschen Gewehre gegen Getränke und beenden den Freitagabend mit Tanz und Musik.