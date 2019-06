Alles zu Ehren der neuen Majestäten

Lüdinghausen -

Mit dem Frühschoppen samt Ehrungen und buntem Programm endete am Sonntag das Schützenfest der Ermener. „Es kommt eine gewaltige und wunderschöne Aufgabe auf sie zu“, kündigte die stellvertretende Bürgermeistern Josephine Kleyboldt an das neue Königspaar Paul und Sabine Schürmann gewandt an. Ein besonderes Lob gab es für die Kinderjägerwache.