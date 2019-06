Lüdinghausen -

Das Gestüt Moorhof an der Burg Kakesbeck wurde am Wochenende nach der Premiere vor zwei Jahren erneut zum Mekka der Anhänger der Kunst der alten Reitmeister. Nicht nur die Teilnehmer der Sommerakademie „Fairness für Pferde“ flogen um den halben Erdball, auch die Ausbilder reisten von weither an.