Zu einem Trocknerbrand kam es am Montagvormittag in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Mühlenstraße. Die Bewohnerin alarmierte die Feuerwehr , die mit einem Löschfahrzeug ausrückte und den Brand im ersten Stock schnell löschte. „Brände von Trocknern gibt es häufiger“, erklärte Wehrführer Günter Weide . Es sei ratsam, die Wohnung nach Inbetriebnahme des Gerätes nicht zu verlassen. Nicht nur in dieser Hinsicht hat die Bewohnerin offensichtlich alles richtig gemacht. Denn es sei ratsamer, sofort die Feuerwehr zu verständigen, als darauf zu vertrauen, das Feuer selbst unter Kontrolle zu bekommen, so Weide.