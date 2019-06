Der anstehende Umzug der Astrid-Lindgren-Schule nach Nottuln stand ganz oben auf der Agenda, als sich die Bürgermeister der Kommunen des Kreises Coesfeld am Montag zu ihrer monatlichen Konferenz mit Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr trafen – diesmal in Lüdinghausen. „Vor allem aus den fünf Kommunen des Südkreises gibt es Widerstand gegen die Pläne. Es ist den Kindern nicht zuzumuten, für eine Fahrstrecke eineinhalb Stunden im Bus zu sitzen“, erläuterte Bürgermeister Richard Borgmann während des Pressegesprächs im Anschluss an die Sitzung.

Die Verwaltungschefs der Städte und Gemeinden hatten daher den Kreis gebeten, über Alternativen nachzudenken. „Die beauftragte Gutachterin hat dazu heute einen Zwischenbericht vorgestellt, der im Laufe dieses Monats auch Thema in der Arbeitsgruppe sein wird. Laut Aussage des Landrats soll im September entschieden werden, ob sich der Kreis eine alternative Lösung – eventuell auch kreisübergreifend – vorstellen kann“, so Borgmann.

Sebastian Täger

Eine Digitalisierungsstrategie für das gesamte Kreisgebiet war ein weiterer Schwerpunkt des Arbeitstreffens. Angestoßen durch die Wirtschaftsförderung des Kreises wollen die Städte und Gemeinden in dem Punkt verstärkt zusammenarbeiten und ihre Systeme aufeinander abstimmen. „Eine Mitarbeiterin des Kreises Siegen-Wittgenstein, der in dem Punkt bereits sehr aktiv ist, hat das dortige Konzept vorgestellt“, so Borgmann. Am 18. Juni ist eine Kick-Off-Veranstaltung für die hiesigen Kommunen geplant. „Workshops zu dem Thema, das viele Bereiche von Mobilität bis hin zu Handel und Gewerbe umspannt, sollen anschließend folgen. Dabei werden wir auch weitere Akteure losgelöst von den einzelnen Kommunen einbinden“, berichtete Borgmanns Kollege, der Sendener Bürgermeister Sebastian Täger.

Zudem befassten sich die Verwaltungschefs mit der Entwicklung einer Marke für das Münsterland unter dem Motto „Gemeinsam mehr erreichen“. Die Federführung dafür liegt bei dem Verein „Münsterland e.V.“.