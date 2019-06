Zum „Tag der Gärten und Parks“ lädt der Landschaftsverband Westfalen-Lippe am Pfingstwochenende (8./9. Juni) in rund 100 Gärten und Parks in fast ganz Nordrhein-Westfalen, darunter auch 50 private Gärten, ein. Über die Anlagen, ein wunderbares Stück westfälischer Kultur, kann gefachsimpelt, sie können bestaunt und angeschaut werden. Kunst im Garten, weitläufige Anlagen oder bäuerliche Kräuterbeete, alles mit viel Liebe zur Natur erstellt und gepflegt, bieten viele Geheimnisse, die es zu entdecken gilt. Dabei sind die Besitzer der Gärten bei Führungen durch ihre Anlagen behilflich.

An dieser Aktion, die sich seit vielen Jahren großer Beliebtheit erfreut, nehmen drei Gartenbesitzer aus Seppenrade teil – der Landhausgarten Christensen in Leversum 6 (nur Pfingstsonntag, mit Führungen um 12, 14 und 16 Uhr und Erläuterung des Gartenkonzeptes und Gestaltungstipps), der Garten der Familie Schlinger, Leversum 21 (ebenfalls nur sonntags), und „Miene Insel“ der Familie Haschmann, An den Kämpen 2 (samstags und sonntags). Die Gärten sind am Samstag von 14 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet.