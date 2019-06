Die Tage der Regentschaft von Dirk Sobbe und Sandra Wiedau sind gezählt. Nach 24 Monaten Amtszeit beim Schützenverein Bechtrup wird am Dienstag (11. Juni) der neue König ermittelt. Das Programm des Schützenfestes in Bechtrup auf dem Festplatz am Hof Große Ophoff startet aber bereits in dieser Woche:

► Donnerstag (6. Juni):

18 Uhr Generalprobe der Kinder, am Festzelt; 19 Uhr Generalprobe der Erwachsenen.

► Samstag (8. Juni):

14.30 Uhr Kinderschützenfest am Festplatz, anschließend Dämmerschoppen und Zeltparty mit DJ Max.

► Montag (10. Juni):

9 Uhr Messe im Festzelt bei Große Ophoff; 10 Uhr Antreten mit Appell und Meldung am Festplatz, Ansprache des Oberst, Totengedenken, Fahnenschlag, Einzug ins Festzelt und Frühschoppen.

► Dienstag (11. Juni):

9.30 Uhr Antreten auf dem Festplatz; 10 Uhr Vogelschießen; 19 Uhr: Antreten auf dem Festplatz, Proklamation des neuen Königs, Fahnenschlag und Festball. Musikalisch begleitet wird der Tag vom Blasorchester Selm und der Tanzkapelle „Modus“.