„Das ist ganz grausam.“ Kein Blatt nimmt Claudia Graute vor den Mund, wenn es um den anhaltenden Lieferengpass bei den Apotheken gilt. Die Filialleiterin der Wolfsberg-Apotheke hat schon so manche Medikamenten-Flaute erlebt. Aber: „So schlimm war es noch nie. Die Leute leiden darunter, vor allem die älteren.“

Was aber sind die Gründe dafür, dass die Kunden immer wieder vertröstet werden müssen? Eine der Ursachen seien die so genannten Rabattverträge zwischen den Krankenkassen und den Pharmaproduzenten, die oft eine sehr geringe Laufzeit haben. Die Kassen würden so Kosten sparen, erklärt Graute. Die Kehrseite: Die Firmen produzierten immer knappere Mengen, weil sie nicht wüssten, ob ihr Rabattvertrag nach kurzer Laufzeit überhaupt wieder verlängert werde.

Verschärft werde die Situation durch den ständigen Preis- und Kostendruck, dem sich die Pharmafirmen ausgesetzt sehen, so Graute und ihr Kollege Jan Forster , Inhaber der Bären-Apotheke, einvernehmlich. Durch diesen Druck sei die Produktion von Medikamenten globalisiert worden, würden viele Wirkstoffe beispielsweise in Indien billiger hergestellt. Die Herstellung sei aber weltweit auf relativ wenige Produktionsstätten konzentriert – verlaufe die Herstellung eines Medikaments schleppender oder falle über einen längeren Zeitraum ganz aus, habe das sofort Auswirkungen auf den Lieferumfang, und das weltweit.

Wie dramatisch die Folgen sein können, erklärt Birgit Friesicke , Inhaberin der Markt-Apotheke, am Beispiel Valsartan. Medikamente mit diesem Wirkstoff waren im vergangenen Jahr europaweit zurückgerufen worden, nachdem bei Kontrollen festgestellt wurde, dass er bei der Produktion in China mit potenziell krebserregenden Substanzen verunreinigt worden war.

Immerhin wussten die Apotheken in diesem Fall von der Ursache des Lieferstopps. Doch das sei keineswegs die Regel, so Friesicke. „Das ist im Moment unser tägliches Brot. Wir müssen den Patienten immer wieder sagen, dass dieses oder jenes Medikament im Moment nicht verfügbar ist. Und oft wissen wir selbst nicht, warum. Darüber hinaus kostet es Zeit, mit den Großhändlern zu telefonieren und mit den Ärzten, um ihnen zu sagen, dass die Medikation für einen bestimmten Patienten umgestellt werden muss. Das ist eine unbefriedigende Situation für alle.“ Und Graute ergänzt: „Jeden Tag schaut eine Kollegin im Computer nach, welche Medikamente wieder verfügbar sind und welche nicht.“

Doch die Apotheken in Lüdinghausen informieren sich auch untereinander, und das regelmäßig, betont Forster. So wisse man immer, welche Medikamente bei den Kollegen in Lüdinghausen im Lager oder in den Regalen stünden und könnte die Patienten dorthin schicken. „Das funktioniert sehr gut“, macht der Apotheker deutlich.

Enttäuschung und Unmut der Kunden seien spürbar und auch verständlich, sagt Friesicke. „Natürlich sind viele Patienten verärgert, aber nicht über die Apotheken“, so ihre Erfahrung der vergangenen Wochen.