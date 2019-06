Erst Dodgeball, dann DJs

In wenigen Tagen ist es so weit, und Seppenrade erlebt das dritte „Mando Hill“-Festival. Am 14. und 15. Juni (Freitag und Samstag) werden sich erneut viele Freunde des Dodgeballs mit ihren Mannschaften gegenüber stehen und um den Gewinn des „Mando Hill“-Pokals kämpfen.

Insgesamt haben sich bisher 600 Funsportler gemeldet, die sich auf 60 Teams verteilen. Neben den Siegerpokalen wird es auch wieder einen Style-Pokal für die beste Kostümierung geben. Start des sportlichen Teils der Veranstaltung ist am Freitag um 16 Uhr. Nach dem „Einzug der Gladiatoren“ sind die ersten Vorrundenspiele ab 17 Uhr geplant.

Bekannte Musiker

Bereits um 19 Uhr beginnt der musikalische Teil des Tages – unter anderem mit „Mashup-Germany“ und „ Jan Christian Zeller “. Die international bekannten DJ-Größen sollen mit verschiedenen anderen Acts für die in Seppenrade inzwischen bekannte Festivalstimmung sorgen. Die Fortsetzung des Turniers ist für Samstag, 10 Uhr, terminiert. Ab 14.30 Uhr stehen dann die ersten K.o.-Spiele an. Für 16 Uhr sind die Finalspiele angesetzt.

Ab etwa 17 Uhr geht es erneut musikalisch weiter. Die Auftritte von „Bassjackers“ und „Deepend“ sind zwei Höhepunkte dieses Tages. Der Zutritt zu den Abendveranstaltungen ist erst ab einem Alter von 18 Jahren gestattet. Der Besuch der Turniere dagegen unterliegt keiner Altersbeschränkung. So dürfen auch Kinder jeglichen Alters ihre Eltern, Brüder oder Schwestern anfeuern.

Am Rande des Turniers ist für zusätzliche Beschäftigungsmöglichkeiten gesorgt. Neben Dodgeball wird unter anderem auch Bullriding angeboten. Für diejenigen, die am Samstag Party machen wollen, aber nicht selbst anreisen können oder wollen, wird auch in diesem Jahr der „Mando Hill“-Shuttle am Start sein und die Festivalbesucher aus Lüdinghausen und den umliegenden Orten zum Festivalgelände bringen.

Noch läuft der Vorverkauf

Die Routen und Abfahrtszeiten werden in den nächsten Tagen auf der Festival- Homepage veröffentlicht. Für Besucher, die sich im Vorfeld schon mit Karten eingedeckt haben, ist die Fahrt kostenlos. Wird eine Karte an der Abendkasse erworben, fällt für den Transfer eine geringe Gebühr an. Auch die Anreise mit dem Auto sei kein Problem, so die Veranstalter. Gegen eine „kleine Gebühr“ könne in unmittelbarer Festivalnähe geparkt werden.