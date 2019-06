Ein positives Fazit zieht die Schülervertretung (SV) des Richard-von-Weizsäcker-Berufskollegs nach dem von ihr organisierten Fußballturnier . Mehrfach sei aus der Schülerschaft der Wunsch an die SV herangetragen worden, dass es neben einem Völkerball- und einem Volleyballturnier auch einen sportlichen Vergleich zwischen den Klassen im Fußball geben solle, heißt es im Bericht der Schule. Bei der SV-Fahrt im Februar wurde dann das Konzept für ein schulinternes Fußballturnier erarbeitet, bei dem erstens Teams von beiden Schulstandorten in Lüdinghausen und Dülmen teilnehmen sollten und zweitens der Startbeitrag aller Teams einem Verein gespendet werden soll, der sich für Jugendliche einsetzt.

16 Teams am Start

Wieder zurück in Lüdinghausen wurden die notwendigen Genehmigungen eingeholt und der Austragungsort reserviert. Bereits in der Anmeldephase zeigte sich, wie groß das Interesse aus den Klassen an einem Turnier war. „Leider sprengte die Anmeldezahl die Möglichkeiten eines eintägigen Turniers und so musste das Orga-Team einigen Klassen absagen“, heißt es im Pressetext. Bei optimalen Bedingungen wurde das Turnierjetzt im Westfalenring-Stadion durchgeführt. Insgesamt 16 Teams ermittelten auf vier Spielfeldern ihren Meister. Vertreten waren fast alle Bildungsgänge und Fachrichtungen, die am Berufskolleg unterrichtet werden. Ganz im Sinne der sportlichen Fairness stellten die Mannschaften für alle Spiele die Schiedsrichter und leiteten die Spiele souverän.

Fairness im Vordergrund

Der faire Umgang zeigte sich auch darin, dass bis auf kleinere Schrammen sich niemand im Verlauf des Turnieres verletzte. Im letzten Spiel des Turnieres wurde dann der RvW-Meister ermittelt. Zum Endspiel standen sich die Klasse BG86W (Berufliches Gymnasium, Schwerpunkt Wirtschaft, aus Dülmen) und die AV81T (Ausbildungsvorbereitung, Schwerpunkt Technik, Lüdinghausen) gegenüber. Mit ständigen Führungswechseln und gekonnten Spielzügen erfüllte das Finale alle Erwartungen. Beim Schlusspfiff jubelte dann die AV81T über einen 4:3-Sieg. Den dritten Platz belegte die Klasse der Elektrotechnik ET81.

Zu einem weiteren Sieger dieses Sporttages wurde das Netzwerk „Roter Keil“, an das der Erlös des Turniers in Höhe von mehr als 500 Euro gehen soll. Das Netzwerk setzt sich seit vielen Jahren gegen Kinderprostitution ein und unterstützt Projekte in Deutschland aber auch weltweit. Seit vielen Jahren unterstützt das Berufskolleg bereits den Verein und überreichte bislang zahlreiche Spenden an diese Organisation.

Nach dem Erfolg des Turniers wird eine Wiederholung sicher nicht lange auf sich warten lassen, heißt es abschließend in dem Pressetext.