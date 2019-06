Einer guten Tradition folgend bringt der Singekreis „Glocke“ unter der Leitung von Dr. Hans Wolfgang Schneider am 16. Juni (Sonntag) um 16 Uhr im Foyer des Richard-von-Weizsäcker-Berufskollegs sein Frühjahrskonzert zur Aufführung, in dem bekannte Stücke aus verschiedenen Operetten zu Gehör gebracht werden. Neben dem modernen Musical erfreut sich gerade die als beschwingte, „leichtere“ Gattung des Musiktheaters bezeichnete Operette auch heute noch der Gunst des Publikums, heißt es in einer Pressemitteilung.

Akkordeonorchester „Datastico“ unterstützt

Mit dem Titel „Das Leben ist wie eine Operette“ stellt die „Glocke“ den Bezug her zwischen den Wechselfällen des Lebens und der Vielseitigkeit der Operette. Aus der großen Zahl der Operettenkomponisten hat der Chor eine Auswahl derer getroffen, die einen hohen Stellenwert besitzen. Dazu gehören Stücke von Emmerich Kálmán, Carl Adam Zeller und Franz Lehár. Die Soli von Uta Zenk und Günther Sterz werden für erfrischende Höhepunkte im Programm sorgen, das durch den Auftritt des Akkordeonorchesters „Datastico“ eine weitere Akzentuierung erfährt, so der Singekreis.