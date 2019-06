House und Electro zum Abfeiern

Die fünfte Auflage des Klutensee-Festivals geht am 13. Juli (Samstag) ab 17 Uhr über die Bühne. Wie in den vergangenen Jahren treffen sich nationale auf internationale Künstler, neue Beats können entdeckt und alte genossen werden, schreiben die Veranstalter in einer Pressemitteilung. Geboten wird neben kühlen Getränken ein DJ-Line-Up der Extraklasse. Im Fokus stehen auch Top-DJs, die den Festivalbesuchern mit dem Besten aus House- und Electro-Musik einheizen werden. Als Top-Headliner haben die Veranstalter den französischen Musikproduzenten Watermät gewonnen. Mit seiner Single „Bullit“ platzierte er einen weltweiten Hit und setzte seinen internationalen Erfolg 2015 mit „ Frequency “ fort.

Top-Headliner ist Watermät

Der perfekte Soundtrack zum Tanz in den Sonnenuntergang kommt in diesem Jahr von „The Disco Boys“. Die beiden Hamburger gehören zu den bekanntesten DJ-Duos Deutschlands. Pure Eskalation ist bei der Performance ihrer weltweiten Hit-Single „For You“ vorprogrammiert. Für einen unvergesslichen Sound und ordentlichen Bums haben die Veranstalter den neuen Publikumsliebling aus dem vergangenen Jahr, Micha Moor, wieder verpflichtet. Als DJ überzeugt der Kölner durch seine einzigartigen DJ-Sets, die ihn mittlerweile auf jeden Kontinent und viele Festivals dieser Welt gebracht haben, heißt es weiter. Mit „Space“ schaffte er den Sprung an die Spitze der internationalen Electro- House-­Charts.

Unvergessliches Sommerereignis

Zu den wichtigsten Stützen des Klutensee-Festivals gehören seit der ersten Stunde die lokalen Künstler. Dabei fällt auch in diesem Jahr die Auswahl auf den Mitveranstalter und Eskalationsgaranten „DEEJP“ aus Dortmund. Zusammen mit seinem Kompagnon Dimitrios Athanasiou hat er vor fünf Jahren das Klutensee-Festival ins Leben gerufen und sorgt seitdem für ein unvergessliches Sommerereignis. Unterstützt werden die Top-Acts außerdem von Salvuccio, einem weiteren Vertreter des Ruhrgebiets – und dem DJ-Duo „Green Monkeys“ aus Münster, das fester Bestandteil des Klutensee-Festivals ist.