Schrecksekunden vor dem Marien-Campus an der Neustraße: Ein 84-jähriger Nordkirchener verlor am Dienstagmittag (4. Juni) um 13.13 Uhr beim Versuch, in eine Behindertenparkbucht einzuparken, die Kontrolle über seinen VW Touran und schoss über einen Gehweg gegen die Hauswand, so die Polizei. Es sei großes Glück, dass niemand verletzt worden sei, da sich mehrere Passanten in unmittelbarer Nähe befunden hätten.

Die Polizei war bereits vor Ort, denn Beamte waren gerade mit der Klärung eines Parkplatzremplers beschäftigt, als der Touran mit quietschenden Reifen an ihnen vorbeischoss. Der Führerschein des Seniors wurde sichergestellt. Ihn erwartet ein Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und möglicherweise eine Überprüfung seiner Fahrtauglichkeit.