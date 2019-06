„Tage der offenen Tür“ sind an sich nichts wirklich Außergewöhnliches. Wenn dies aber auf Schlösser und Burgen geschieht, ist der Andrang groß. Wer möchte schließlich nicht gerne wissen, wie sich eine blaublütige Gräfin bettet oder ein Schlossherr sein Mittagsmahl einnimmt. All dies können die Besucher des dritten „Schlösser- und Burgentages“ am 16. Juni (Sonntag) von 10 bis 18 Uhr erleben.

37 alte Herrensitze – unter ihnen die Burgen Vischering und Kakesbeck in Lüdinghausen, aber auch das Schloss Steinfurt – öffnen an diesem Tag im gesamten Münsterland ihre Pforten. Auch die mittlerweile dritte Auflage des „Schlösser- und Burgentages“ wird vom Kreis Coesfeld in Kooperation mit Münsterland e.V. organisiert. „Wir haben viele bereitwillige Akteure. Die Region muss sich nicht verstecken“, verspricht Dr. Christian Schulze Pellengahr, Landrat des Kreises Coesfeld, vielfältige Aktionen an den einzelnen Veranstaltungsorten.

Einige von ihnen – die sogenannten Ankerplätze – werden den gesamten Tag bespielt. Es gibt unter anderem Konzerte, Ausstellungen, Führungen und Angebote für Kinder. Verschiedene Orte bieten zudem Picknickplätze. Andere, noch bewohnte Häuser, öffnen nur zu bestimmten Zeiten nach Voranmeldung ihre Türen für die Besucher.