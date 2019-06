Einstimmig hat der Rat in seiner Sitzung am Dienstagabend beschlossen, die ehemalige evangelische Kapelle am Flugplatz Borkenberge unter Denkmalschutz zu stellen. Bei einem Ortstermin am 23. Mai hatte sich der Bauausschuss ein Bild von dem Gebäude gemacht (WN berichteten). Vor allem die Dachkonstruktion der 1936 errichteten Kapelle ist nach Aussage des Eigentümers Jürgen Nachtigall „etwas ganz Besonderes“. Denn das Hebelstabwerk besteht ausschließlich aus ineinandergesteckten Holzteilen.

Gutachten des LWL

Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) weist in seinem Gutachten, in dem der Denkmalwert deutlich wird, noch auf weitere Aspekte hin. Dazu zählen auch die Originalfensteröffnungen auf der Rückseite des Gebäudes. 1938 demolierten Nationalsozialisten die Kapelle so stark, dass keine Predigten mehr möglich waren. Fenster und Türen sowie das Harmonium seien zerschlagen, Altar und Kanzel beschädigt sowie sämtliche Bänke gestohlen worden, heißt es in der Stellungnahme des LWL. Der jetzige Eigentümer der einstigen Kapelle plant darin Ferienwohnungen.