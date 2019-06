„Und jährlich grüßt das Murmeltier“ – ganz nach diesem Motto, in Anlehnung an einen Kinoklassiker, begrüßten Schulleiter Mathias Pellmann Stellvertreter Christian Gebhardt und Andrea Klein, Abteilungsleiterin Ganztagskoordinatorin begrüßten am Dienstag wieder einmal zum Ende des laufenden Schuljahres die neuen Lehrer, die nach den Sommerferien die dann ebenfalls neuen Fünfer-Klassen der Sekundarschule unter ihre pädagogischen Fittiche nehmen werden. Damit wächst das Kollegium von aktuell 65 auf dann 80 Lehrkräfte. Probleme, die freien Stellen zu besetzen, gebe es nach wie vor nicht, freute sich Pellmann: „Unser pädagogisches Konzept überzeugt ganz offensichtlich viele Kollegen.“