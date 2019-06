Es ist besser geworden, aber verschwunden sind die Ratten an der Ludgeristiege noch immer nicht. Seit Monaten plagen sich die Anlieger dort mit den ungeliebten Nagern herum ( WN berichteten). „Vorgestern hatte ich, als ich draußen im Garten auf der Liege lag, eine Ratte neben mir“, erzählte Maria Uth am Mittwoch.

Sowohl sie als auch einige Nachbarn hatten im April zur Selbsthilfe gegriffen, als die Tiere verstärkt in den privaten Gärten auftauchten, und auf eigene Kosten einen Schädlingsbekämpfer beauftragt. „Das machen wir auch weiterhin, denn es sind ja nun mal immer noch Ratten da, wenn auch weniger als noch vor ein paar Wochen“, so Uth.

„ Vorgestern hatte ich, als ich draußen im Garten auf der Liege lag, eine Ratte neben mir. Vorgestern hatte ich, als ich draußen im Garten auf der Liege lag, eine Ratte neben mir. “ Maria Uth

Die Anwohner hatten damals wiederholt auch die Stadt informiert und sich darüber geärgert, dass zunächst nichts passiert ist. Zwischenzeitlich wurden jedoch – wie berichtet – Giftköder in den Abwasserschächten ausgelegt. „Bei den Kontrollen durch den von uns beauftragten Schädlingsbekämpfer wurden unterirdisch bislang keine toten Ratten gefunden“, teilte Anja Kleykamp , Pressesprecherin der Stadtverwaltung, am Mittwoch auf WN-Anfrage mit. Wirkung hätten hingegen oberirdische Köderboxen in den Grünanlagen auf der Seite zur Sekundarschule hin gezeigt. Dort habe der Schädlingsbekämpfer mehrere tote Tiere entdeckt. „Wir bleiben da auch weiterhin am Ball, damit das Problem nachhaltig gelöst wird.“

Vorschlag der Anlieger

Die Anlieger der Ludgeri­stiege vermuten, dass der verstärkte Rattenbefall mit der Baustelle der Sekundarschule zu tun hat. Dort sei durch den Abriss der alten Gebäude und den Neubau sehr viel Erdreich bewegt worden, was die Tiere aufgeschreckt und in die Gärten vertrieben haben könnte. Ihr Vorschlag: „Es wäre sicherlich hilfreich, auch Köderboxen in dem Grünstreifen vor unseren Häusern aufzustellen.“ Eine Anregung, die die Verwaltung aufnehmen werde, wie Kleykamp versprach. „Wir geben den Vorschlag an unseren Schädlingsbekämpfer weiter“, kündigte die städtische Pressesprecherin an.