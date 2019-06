Das Herbst/Winter-Moonlight-Shopping findet am 27. September (Freitag) statt. Weitere Infos werden in der Presse bekanntgegeben oder können per E-Mail angefragt werden. Das Team freut sich über Unterstützung. Frauen oder Gruppen, die helfen wollen, melden sich per E-Mail an: moonlightshopping.seppenrade@googlemail.com.