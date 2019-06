Vier auf einen Streich

Das ist ein Novum: Mit vier Burgen ist die Steverstadt bei der dritten Auflage des Schlösser- und Burgentages am 16. Juni (Sonntag) vertreten. Im gesamten Münsterland öffnen an dem Tag 37 historische Gemäuer ihre Türen für Besucher – in der Steverstadt sind das die Burgen Vischering, Lüdinghausen, Kakesbeck und Wolfsberg.

„Das nahezu komplett kostenlose Gesamtpaket ist nur dank des großen ehrenamtlichen Engagements vieler Kräfte möglich“, betonte Bürgermeister Richard Borgmann bei der Programmvorstellung auf Burg Vischering am Donnerstag.

Dazu zählen nicht nur viele Führungen, auch auf Burg Kakesbeck, sondern jede Menge weiterer Aktionen. Eine davon startet direkt um 10 Uhr an der Freiluftbühne in der „StadtLandschaft“. „Dort gibt es ein Mitsingkonzert der Chöre des Musikschulkreises, eine Art Mini-Rudelsingen mit über 50 Akteuren zwischen vier und 60 Jahren“, erzählte Chorleiterin Sigrid Hartmann. Zuhörer sind ausdrücklich erwünscht – am liebsten als Mitsinger. Für die Liedertexte ist gesorgt. Genauso wie für eine Alternative, sollte es an dem Tag regnen: „Dann gehen wir für das Konzert in die Aula des St.-Antonius-Gymnasiums“, sagte Markus Kleymann von der Kulturabteilung des Kreises Coesfeld.

Brückenschlag zwischen den Burgen

Als Brückenschlag zwischen den Burgen treten den ganzen Tag über Zauberer des „Magischen Zirkels“ auf. Auch in den Gewölbekellern der Burgen Lüdinghausen und Wolfsberg zeigen sie ihre Künste. „Wer zwischendurch mal etwas chillen möchte, hat dazu im Innenhof der Burg Lüdinghausen Gelegenheit“, berichtete Martina Götsch, die bei der Stadt für den Kulturbereich zuständig ist. Dort erwartet die Besucher zudem von 14 bis 16 Uhr ein Konzert der Band „Bluesiana“ (siehe Bericht unten). „Wir legen Wert darauf, der Bevölkerung an diesem Tag Angebote zu machen, die es sonst nicht gibt“, umriss Detlef Schütt, Kulturdezernent des Kreises, abschließend die Idee des Schlösser- und Burgentages.