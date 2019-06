Der Münsteraner Christoph Tiemann ist in Lüdinghasuen wohlbekannt – als Moderator der letztjährigen Stadtfest-Gala, als Sprecher der „Drei ???“ – und auch als Restauranttester für das WDR-Fernsehen. Jetzt kommt er im Rahmen des Kleinkunst-Quintetts am 29. Juni in einer anderen Rolle wieder nach Lüdinghausen – mit dem Kirchenkabarett-Trio „3Uneinigkeit“. Eine gute Gelegenheit, dass sich unser Mitarbeiter Markus Kleymann einmal mit dem gebürtigen Selmer unterhält.

Restaurant-Tester im Fernsehen, Sprichworte-Erklärer im Radio, Moderator, Kabarettist und auch Vorleser. Was machen Sie eigentlich nicht?

Christoph Tiemann: Selbst kochen, Atomphysik und Yoga.

Mit dem Trio „3Uneinigkeit“ werden Sie in Lüdinghausen in der evangelischen Kirche beim Kleinkunst-Quintett auftreten. Was dürfen sich die Zuschauer unter Kirchen-Kabarett vorstellen?

Tiemann: Treffen sich ein Katholik, ein Protestant und ein Philosoph. Auf der Bühne. Klingt nach einem Witz, gibt aber immer nur Ärger, wenn wir über Religion reden. Wir streiten darüber, ob Heilige mit den ganzen Waffen, die sie stets dabei haben durch eine Sicherheitskon­trolle kommen, ob der Papst per Torwandschießen oder per Abzählreim bestimmt wird und ob die Wahl zwischen Apple und Android das neue abendländische Schisma ist.

Wenn man in diesem Zusammenhang fragen darf – wie halten Sie es denn persönlich mit der Kirche?

Tiemann: Ich bin zahlender Kunde bei den Protestanten, sehe mir aber meistens die Show der Konkurrenz an. Was bleibt einem im Münsterland auch übrig?

Gerade als Kabarettist muss man gut informiert sein und schnell reagieren können. Wie viel Zeit und Energie benötigen Sie eigentlich, um all diese Informationen zu filtern und in aufführungsreifes Kabarett umzusetzen?

Tiemann: Manchmal schreibt sich eine Nummer rasend schnell, manchmal brütet man tagelang über einem Text. Dranbleiben ist wichtig und Fakten checken sowieso – einfach nur aufregen reicht nicht.

Und eine letzte Frage mit Lokalkolorit: Sie stammen ja aus Selm, wohnen jetzt in Münster. Wie haben Sie denn immer Lüdinghausen wahrgenommen? Die Selmer haben es ja nicht leicht mit ihrer Nachbarstadt.

Tiemann: Ich glaube, das beruht auf Gegenseitigkeit. Das arme Lüdinghausen, einst glanzvolle Metropole mit Kreisstadt-Titel und mit gleich drei Wasserburgen geschmückt, muss direkt vor seinen Stadttoren die ständige Vertretung des Ruhrgebiets im Münsterland erdulden? Lüdinghausen hat es auch nicht leicht.