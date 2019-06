Die Schützen in Bechtrup hatten sich vor zwei Jahren Zeit gelassen. Erst mit dem 381. Schuss stand mit Dirk Sobbe die neue Majestät auf dem Thron fest. Zur Mitregentin wählte er Sandra Wiedau , die damals noch Lohmann hieß. Überhaupt hat sich in den vergangenen beiden Jahren viel getan für das Königspaar, das sich ausnahmslos positiv an diese Zeit erinnern mag.

Regentschaft voll ausgekostet

Beide seien inzwischen Eltern geworden, erzählt Sobbe: „Die Königin und ihr Mann haben einen Sohn bekommen und meine Lebensgefährtin und ich eine Tochter.“ Das hat beide aber nicht davon abgehalten, die Regentschaft voll auszukosten. So gehörten die Besuche bei den Schützenfesten der Nachbarvereine selbstverständlich zu den majestätischen Pflichten, die gerne erfüllt wurden.

Für Sobbe zählt dazu vor allem die intensive Erfahrung des Lebens im Verein. Er habe gesehen, wie viel Aufwand der Vorstand treibt, um das Vereinsleben zu organisieren. Sobbe und Wiedau blicken zudem dankbar auf die große Unterstützung aus der Schützengesellschaft in den vergangenen beiden Jahren zurück. „Ich war ganz neu im Verein“, sagt Wiedau und ergänzt: „Ich bin mit offenen Armen aufgenommen worden.“ Am Dienstag (11. Juni) werden sie das Ringen um ihre Nachfolge interessiert verfolgen. „Und ich werde dann wieder meine Aufgabe als Spieß erfüllen“, sagt Sobbe.