„Welch ein Segen“ ist eine Einladung an die Bewohner der neuen Wohngebiete „Höckenkamp“ in Lüdinghausen sowie „Alter Sportplatz“ und „Kastanien-Allee“ in Seppenrade überschrieben, die ihr neues Zuhause – Haus oder Wohnung – segnen lassen wollen. Die katholische und die evangelische Kirchengemeinde laden ein, das neue Heim segnen zu lassen.

Mit der „Haussegnung“ soll Gott darum gebeten werden, dass alles, was die Menschen in ihrem neuen Zuhause anfangen, gut wird. Die Federführung liegt in der Hand des Arbeitskreises „Religiöses Leben“ in Verbindung mit dem Ökumenekreis und den Gemeindeausschüssen St. Felizitas und St. Dionysius.

Für das Baugebiet „Höckenkamp“ ist diese Haussegnung für den 7. September (Samstag) geplant. Beginn ist um 16 Uhr mit einem kurzen Gottesdienst. Versammlungsort ist die Wiese hinter dem DRK-Kindergarten – bei Regen im Zelt. Am 21. September (Samstag) sind die beiden Seppenrader Baugebiete „Alter Sportplatz“ und „Kastanien-Allee“ zur Haussegnung eingeladen. Beginn ist ebenfalls um 16 Uhr mit einem kurzen Gottesdienst. Dort ist der Versammlungsort der Kinderspielplatz am Reckelsumer Bach – bei Regen im Vereinsheim des Spielmannszuges.

Nach dem Gottesdienst geht auf Wunsch ein Mitglied des Segnungskreises gemeinsam mit den Familien, Freunden und Verwandten zu den Häusern, um Wohnung und Bewohner zu segnen. Anschließend haben alle die Gelegenheit, mit den neuen Nachbarn und allen Gästen gemeinsam am zentralen Treffpunkt zu picknicken. Die Teilnehmer werden gebeten, alles Nötige für dieses Picknick (Decke, Tische, Bänke, Geschirr, Essen, Getränke) mitzubringen.