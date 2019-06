Am Pfingstwochenende haben alle Kunstfreunde ein letztes Mal die Möglichkeit, die große Einzelausstellung des Berliner Malers Franz Ulrich Göttlicher, „Die unerträgliche Farbigkeit des Seins“, in der Burg Lüdinghausen zu besuchen.

Die Ausstellung mit bis jetzt über 2000 Besuchern habe sich zu einer der erfolgreichsten Präsentationen des Kulturforums KAKTuS entwickelt, teilt der Verein mit. Zahlreiche Bilder wurden verkauft, die bei der Finissage am Montag (10. Juni) unter Nachweis des bezahlten Preises abholt werden können. „Der Künstler Franz Ulrich Göttlicher ist Pfingstmontag in der Burg Lüdinghausen und würde sich freuen, die neuen Besitzer seiner Bilder kennenzulernen“, heißt es in der Pressemitteilung des KAKTuS.

Gekaufte Bilder abholen

Falls die Bilder zu diesem Zeitpunkt nicht abgeholt werden können, ist eine telefonische Terminvereinbarung zur Übergabe bei der Organisatorin dieser Ausstellung, Silvia Hesse-Böcker ( ✆ 02591/5562), möglich.