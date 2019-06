In der gemeinsamen Sitzung des Schul- und des Bauausschusses am Donnerstagabend stellte der Beigeordnete Matthias Kortendieck die aktuellen Schülerzahlen für die ersten und fünften Jahrgänge vor. An der Marienschule starten 63 i-Dötze in drei Klassen. An der Ludgerischule sind es ebenfalls drei Eingangsklassen mit insgesamt 62 Kindern. Die Ostwallschule bildet mit 98 Mädchen und Jungen vier erste Klassen. Die Sekundarschule verzeichnet 125 neue Schüler in fünf Eingangsklassen. Am St.-Antonius-Gymnasium werden 112 Jugendliche in vier fünften Klassen unterrichtet. Das Gymnasium Canisianum hat 47 Anmeldungen und wird damit zweizügig.