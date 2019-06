Zum Auftakt des „Tages der Gärten und Parks“ am Samstagnachmittag hatten sich noch nicht viele Gäste in den Garten „Miene Insel“ von Herbert und Brigitte Haschmann verirrt. Die Seppenrader nahmen zum ersten Mal an der Aktion des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe teil. Die Besucher konnten sich aber über fachkundige Erläuterungen der Besitzer des 1400 Quadratmeter großen Gartens freuen. Aus Seppenrade öffneten außerdem der Landhausgarten Christensen und der Garten der Familie Schlinger ihre Pforten für Besucher.

„Sonst sind wir durch die Gegend gefahren und haben uns andere Gärten angeguckt, jetzt wollten wir selbst teilnehmen“, erläutert Herbert Haschmann die Premiere für „Miene Insel“. Der Name bezieht sich einerseits auf die geographische Lage (Begrenzung an allen Seiten durch Straßen), andererseits „ist das mein Rückzugsort, wo ich ungestört sein kann. Ich brauche kein Mallorca, mir reicht mein Zuhause“, so der „Insulaner“. Entsprechend luden auch verschiedene gartentypische Sitzgelegenheiten zum Verweilen ein. Zudem erhielt jeder Besucher auf Wunsch kostenlos Kaffee und Kuchen. Wer wollte, konnte für den guten Zweck spenden – Aktion Sonnen-Paten der Kinderheilstätte Nordkirchen, ein Ferienprogramme für Kinder mit Behinderung.

„ Das ist mein Rückzugsort, wo ich ungestört sein kann. Ich brauche kein Mallorca, mir reicht mein Zuhause. Das ist mein Rückzugsort, wo ich ungestört sein kann. Ich brauche kein Mallorca, mir reicht mein Zuhause. “ Herbert Haschmann

Bis vor fünf Jahren war der heute in vielen Farben blühende Garten noch eine Pferdewiese, nach und nach wurden die drei großen Beete dann bepflanzt. Im haschmannschen Gemüsegarten werden Kartoffeln, Zwiebeln, Erdbeeren oder Rhabarber für den Eigenbedarf gezüchtet. „Wenn es Stielmus gibt, kommen alle unsere Kinder vorbei, weil sie das so gerne mögen“, berichtet Haschmann. Natürlich erfordere ein Garten dieser Größe einiges an Arbeit: Etwa 20 Stunden ist das Ehepaar Haschmann pro Woche mit der Pflege beschäftigt. „Allein das Rasenmähen dauert zwei Stunden“, schildert Haschmann. Das Ergebnis war die Besichtigung wert.