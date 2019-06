Sturmböen trüben Stimmung

Von Wind und Wolken ließen sich die Passanten in der Altstadt am Samstag nicht aufhalten und verweilten bereits am Mittag auf dem karibisch hergerichteten Marktplatz. „Das Wetter macht mir nichts“, meinte eine Besucherin und kündigte an: „Die Liegestühle sind bequem und ich warte einfach noch ein bisschen auf die Sonne.“

Das für 13 Uhr angesetzte Beachvolleyballturnier auf dem künstlich angelegten Strand musste allerdings ins Wasser fallen: Die fünf angemeldeten Teams hatten angesichts von Sturmböen mit Geschwindigkeiten um die 80 km/h ihre Teilnahme abgesagt. Auch wenn sich niemand die als Preise vorgesehenen Freigetränke und Cocktailgutscheine sichern konnte, kündigte Julian Borgböhmer von der Veranstaltungsagentur „Beach Projekt“ an: „Wir können die Anlage schnell aufbauen und halten natürlich die Bälle bereit, falls die Besucher zum Spaß spielen möchten.“

Lüdinghausen karibisch 1/6 tatsächlich karibisch war das Wochenende in der Steverstadt nicht. Dennoch ließen es sich die Besucher nicht entgehen, eine Pause im Liegestuhl zu genießen oder einen Cocktail zu probieren. Foto: Arno Wolf Fischer

Als sich gegen Nachmittag dann doch die Sonne zeigte, zog es mehr Besucher an den karibischen Strand und bei den lateinamerikanischen Klängen des Musikquartetts „Fiesta Latina“ am Abend geriet das stürmische Wetter schnell in Vergessenheit.