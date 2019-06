Unfallzahlen reduzieren

Die Verkehrsbehörde in Coesfeld hat jetzt Auswertungen veröffentlicht, die seit 2013 einen stetigen Anstieg der Unfallzahlen von Rad und Pedelecfahrern für Lüdinghausen ausweisen, heißt es in einer Pressemitteilung des ADFC . In dieser Zeit habe sich die Anzahl der registrierten Unfälle fast verdoppelt. 2018 waren es 45 Unfälle. Die Dunkelziffer dürfe deutlich darüber liegen. Bezogen auf die Zahl der Einwohner, liegt die Steverstadt mit 2,2 Verunglückten pro 1000 Einwohnen im ganzen Kreis Coesfeld an der traurigen Spitze. „Es muss etwas passieren, damit weniger passiert“, so Vertreter des ADFC.

Verkehrspolitische Aufgabe

Der ADFC Lüdinghausen stellt sich in seinem Arbeitskreis Radverkehr die Frage, woran das liegt. Unter anderem habe der Radverkehr stark zugenommen und Lüdinghausen sei stolz auf seinen Erfolg bei den Freizeitradlern und radelnden Gästen, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Mehr Radverkehr bedeutete auch, mehr Platz für ein sicheres Miteinander. Lüdinghausen ist Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise in NRW und von daher verpflichtet, sich dieser verkehrspolitischen Aufgabe zu stellen.

„ Es muss etwas passieren, damit weniger passiert. Es muss etwas passieren, damit weniger passiert. “ Vertreter des ADFC

Schon der Fahrradklimatest im Frühjahr habe gezeigt, dass die Infrastruktur für sicheres Radfahren von den Teilnehmern der Umfrage schlechter als in den Vorjahren beurteilt wurde, so der ADFC. Zu schmale Radwege, Wurzelaufbrüche auf Radwegen, Poller und Umlaufsperren, ständig zugeparkte Radwege und unsichere Fahrstreifen auf der Autofahrbahn seien einige der Kritikpunkte. Dort biete der ADFC Arbeitskreis seine Mithilfe bei der Identifikation und Lösung der Probleme an.

Mehr Kontrolle

Einen anderen Punkt sehen die Radaktivisten vom ADFC durchaus selbstkritisch. Das sind die vielen Radler, die offensichtlich die Verkehrsregeln nicht richtig kennen, oder sich gar nicht darum scheren. Die Radler, die auf der falschen Radwegseite unterwegs sind, beim Radeln telefonieren oder twittern, keine Rücksicht kennen und die Vorfahrtregeln schon gar nicht, sind eine echte Gefahr für sich und Andere. Dort sei laut ADFC mehr Kontrolle erforderlich.

Dem sicheren Fahren hat sich der ADFC Lüdinghausen auch mit seinem Radsicherheitstraining verschrieben. Auf dem speziell zugeschnittenen Programm stehen Übungen wie das Umfahren von Hindernissen, Gleichgewichtsübungen und das Wenden auf engstem Raum. Einen wesentlichen Teil des Trainings nimmt das Thema sicheres Bremsen ein.

Das nächste Sicherheitstraining wird am 29. Juni (Samstag) ab 10 Uhr auf dem Schulhof des Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg, Auf der Geest 2, durchgeführt und dauert etwa drei Stunden. Manfred Piotrowski und Norbert Beisenkoll leiten den Kurs für zehn Teilnehmer. Dabei wird mit dem eigenen Rad geübt. Die Benutzung eines Fahrradhelms wird empfohlen. Eine vorherige Anmeldung ist unbedingt erforderlich. Auch Nichtmitglieder des ADFC sind eingeladen.

Zum Thema Anmeldung im Internet oder bei Manfred Piotrowski (' 0 25 91/ 9 80 23 93, E-Mail: manfred-pe@gmx.de) Die Kostenbetragen für ADFC-Mitglieder vier Euro, für Nichtmitglieder sieben Euro. ...