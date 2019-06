Neuer Akzent im Zeichen des T

Auch die 24. Auflage des KAKTuS-Sommerfestivals hat noch eine Premiere zu bieten: „Wir wollen das T einbringen“, wie es der erste Vorsitzende des Kulturforums, Udo Heckelmann , in Anspielung auf den eigenen Namen formuliert – zum Festivalabschluss am 1. September (Sonntag) bietet die Veranstaltung „Lüdinghausen tanzt!“ zum ersten Mal im Rahmen des Sommerfestivals Tanzerlebnisse zum Genießen und Mitmachen mit lokalen Vereinen und Gruppen.

Jazz-Matinée

Ansonsten können sich kulturinteressierte Lüdinghauser vom 7. Juli (Sonntag) an wieder auf die bewährte Mixtur aus Musik, Theater und Kabarett freuen. Gemeinsam mit der Stadt Lüdinghausen präsentiert der KAKTuS die fünfköpfige Band „Bourbon Street Ramblers“. Die Gruppe kommt aus Süddeutschland und spielt zum Auftakt am 7. Juli ab 11 Uhr eine klassische Jazz-Matinée. Die Veranstaltung soll bei gutem Wetter im Innenhof der Burg stattfinden.

„ Wir versuchen, ein breites Programm anzubieten. Wir versuchen, ein breites Programm anzubieten. “ Udo Heckelmann

Zum zweiten Mal kommt das Theater Jutta Seifert nach Lüdinghausen. Mit ihrem aktuellen Stück „Schöne Welt, du gingst in Fransen“ bietet die Gruppe am 19. Juli (Freitag) um 20 Uhr Comedy und Musik in einer Reise durch die 1920er Jahre.

Diverse Kleinkunstpreise hat Kabarettist Marko Tschirpke, der am 3. August (Samstag) um 20 Uhr auftritt, bereits abgeräumt und erinnert laut dem zweiten Vorsitzenden des KAKTuS, Herbert Baur , „ein bisschen an Otto Waalkes in seinen Anfängen“. Der Newcomer werde bald wohl auf größeren Bühnen zu sehen sein, vermutet er.

Meisterschüler

Das Konzert der Meisterschüler des Neil-Semer-Instituts am 7. August (Mittwoch) um 19.30 Uhr „soll an die Qualität der Vorjahre anknüpfen“, sagte Baur. Nach der Trennung von Semer und Roberta Cunningham war diese im vergangenen Jahr alleine mit ihren Schülern in Lüdinghausen aufgetreten, nun arbeitet das KAKTuS wieder mit Semer zusammen. Der Eintritt für das Konzert ist frei, aufgrund des zu erwartenden Andrangs wird ein frühes Erscheinen empfohlen.

Das Kindertheater findet traditionell im Heimathaus im Seppenrader Rosengarten statt, in diesem Jahr spielt das Figurentheater „Blauer Mond“ am 10. August (Samstag) um 16 Uhr das Stück „Der kleine Flontsch“ für Kinder von vier bis neun Jahren. „In den vergangenen Jahren hatten wir einige innovative Stücke“, freut sich Baur. Zu Beginn seiner Karriere war der Pianist Vadim Chaimovich bereits zu Gast beim Sommerfestival, heute ist er laut Heckelmann „ein sehr bekannter klassischer Virtuose, weltweit unterwegs“ und wird als Meister des sensiblen Anschlags angekündigt.

Sponsoren

Eine Veranstaltung wie diese sei nur durch gutes Sponsoring möglich, verdeutlicht Heckelmann. Man fange früh an, Ideen für mögliche Programmpunkte zu sammeln, betont Baur. „Wir versuchen, ein breites Programm anzubieten“, fasst Heckelmann zusammen. Das scheint auch 2019 gelungen zu sein.