Die Familie Brigitte und Herbert Haschmann hatte an den Pfingsttagen nicht nur ihren großen Garten im Rahmen der Aktion „Tag der Gärten“ für die Allgemeinheit zur Besichtigung geöffnet, die rund 350 interessierten Gäste aus nah und fern wurden auch noch kostenlos mit Kaffee und selbst gebackenem Kuchen verwöhnt. Dafür hatten sie dann eine große Spendenbox aufgestellt. Und als diese abends dann geöffnet wurde, befanden sich 1004,98 Euro darin, die nun an die Aktion „Sonnen-Paten“ der Kinderheilstätte in Nordkirchen gespendet wurden.

Ferienprogramm

Gisela Stöver te Kaat vom Sozialmanagement der Kinderheilstätte war eigens nach Seppenrade gekommen, um die Summe in Empfang zu nehmen, und über diese Aktion zu informieren. „Rund 100 Kindern können wir mit den Spenden der ,Sonnen-Paten‘ einen Urlaub finanzieren. Die Kinder mit einem abwechslungsreichen Ferienprogramm glücklich zu machen, ist uns wichtig. Mit den unterschiedlichen Bedürfnissen der behinderten Kinder kostet das viel Geld, das von der Kinderheilstätte nicht ohne weiteres zu stemmen ist, rund 300 Euro pro Kind. Mit der Spende der Familie Haschmann können nun drei Kinder in Urlaub fahren.

Glücklich

Nicht die Eltern, sondern die Kinder stehen bei uns im Vordergrund. Die Ziele der Urlaubsreisen sind je nach der Schwere der Behinderung unterschiedlich. Ein Ziel ist zum Beispiel Schloss Dankern in Haren. Es werden aber auch Tagestouren (Ferien ohne Koffer) angeboten“, sagte Stöver de Kaat, die noch weitere Projekte der Vestischen Caritas an sechs Standorten, sieben Wohnheimen und einer Förderschule betreut. „Kleine Spenden von 20 Euro sind uns genau so wichtig wie die großen. Wir machen Spender und Kinder glücklich“, betonte Stöver de Kaat.

Familie Haschmann bedankt sich bei den zahlreichen Spendern und Helfern, die zu diesem Erfolg beigetragen haben.