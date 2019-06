Nach dem erfolgreichen Auftakt des Schlager-Open-Air am Klutensee im vergangenen Jahr wird es in diesem Sommer am 12. Juli (Freitag) ab 17 Uhr wieder eine Schlagernacht geben. Auch bei der zweiten Edition setzen die Veranstalter auf eine Zusammensetzung aus namhaften Live-Acts und angesagten lokalen Party-DJs, heißt es in einer Pressemitteilung.

Als Stargast des Open Airs haben die Veranstalter Norman Langen gewonnen. „Er ist mittlerweile eine feste Größe in der Schlagerbranche und ein absoluter Frauenmagnet“, schreiben die Veranstalter. Mit „Pures Gold“, „Wunderbar“ oder mit seiner neuen Single „Dieses Gefühl“ will er am 12. Juli die Schlager-Fans am Klutensee zum Toben bringen.

Norman Langen – eine feste Größe in der Schlagerbranche

Doch das Programm bietet noch mehr: Vroni, der lockige Wirbelwind, wird mit ihrem Ballermann-Hit „Auf Malle bin ich Single“ den Besuchern einheizen. Als Teil einer bekannten Mädelsband stand sie im Rahmen der Florian-Silbereisen-Tournee „Das Frühlingsfest der Überraschungen” auf den größten Bühnen Deutschlands.

Spaß und jede Menge Stimmung verspricht auch der Senkrechtstarter der Partyschlagersänger „PAT“. Mit seinem Hit „Wenn du da bist“ gelang dem Sauerländer 2014 der Durchbruch. Ob Alt oder Jung, nach wenigen Minuten ist niemand mehr auf den Plätzen zu halten.

Sabrina Gausmann – Premiere der lokalen Schlagersängerin

Außerdem dürfen sich die Besucher auf die Premiere der lokalen Schlagersängerin Sabrina Gausmann freuen. Mit ihren Hits wie „Systemausfall“ oder „Du bist die Erinnerung“ wird sie die Discofox-Herzen der Partybesucher höherschlagen lassen. Zudem wird der Schlagerabend durch die beiden lokalen Party-DJs DJ Dennis Disco und DJ „Ich der Max“ abgerundet.