„Nur wer die Natur bewusst wahrnimmt, weiß sie zu schätzen“, sagt Dr. Irmtraud Papke, Leiterin des Biologischen Zentrums, über ihre Arbeit. Umweltbildung bedeute, die Natur zu erleben und die Zusammenhänge des Ökosystems zu verstehen. Mit einem Angebot von über 900 Veranstaltungen lockte das Biologische Zentrum im vergangen Jahr 20 000 Besucher an. Die Sparkasse Westmünsterland unterstützt das Biologische Zentrum mit einer Spende von 25 000 Euro bei der Umweltbildung, heißt es in einer Pressemitteilung des Geldinstitutes. Diese finanziellen Mittel ermöglichen es dem Biologischen Zentrum, das vielfältige Angebot im gesamten Kreis Coesfeld zu erhalten.

„ Erlebnisse bleiben stark im Gedächtnis, auch meine Kinder erinnern sich noch gut an den Besuch hier im Biologischen Zentrum. Dieses besondere Engagement, über 30 Jahre hinweg, ist beachtlich. Erlebnisse bleiben stark im Gedächtnis, auch meine Kinder erinnern sich noch gut an den Besuch hier im Biologischen Zentrum. Dieses besondere Engagement, über 30 Jahre hinweg, ist beachtlich. “ Norbert Hypki

In den Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche, lernen die jungen Teilnehmer spielerisch den Umgang mit der Natur. „Erlebnisse bleiben stark im Gedächtnis, auch meine Kinder erinnern sich noch gut an den Besuch hier im Biologischen Zentrum. Dieses besondere Engagement, über 30 Jahre hinweg, ist beachtlich“, wird Norbert Hypki , Vorstandsmitglied der Sparkasse Westmünsterland, in der Mitteilung zitiert.

„ Wir begrüßen es sehr, dass die Sensibilität für unsere Umwelt in der Gesellschaft weiter geschärft wird. Wir begrüßen es sehr, dass die Sensibilität für unsere Umwelt in der Gesellschaft weiter geschärft wird. “ Rolf Brocksieper

Die Bilanz der vergangenen drei Jahrzehnte könne sich sehen lassen. Die Besucherzahlen stiegen stetig. „Wir begrüßen es sehr, dass die Sensibilität für unsere Umwelt in der Gesellschaft weiter geschärft wird“, wird Dr. Rolf Brocksieper, Vorstandsvorsitzender des Trägervereins, zitiert. Um der großen Nachfrage weiter gerecht zu werden, wird das Haupthaus erweitert. Mit einem Anbau werden zwei neue Schulungsräume geschaffen. Im kommenden Jahr feiert das Biologische Zentrum mit dem neuen Gebäudetrakt sein 30-jähriges Bestehen.