In einer großen Retrospektive widmet sich das Kulturforum KAKTuS dem Lebenswerk des rumänischen Malers George Ştefănescu-Râmnic (1914–2007), der seine letzten Lebensjahre als aktiver Künstler in Lüdinghausen verbrachte, heißt es im Pressetext des KAKTuS. Mehr als 80 Gemälde sind ab Sonntag (30. Juni) in den Ausstellungsräumen der Burg Lüdinghausen zu sehen. Die Bilder in Öl, Aquarell, Mischtechnik und Tempera geben Zeugnis von der Schaffenskraft des „Minnesängers der Farben“, wie man ihn seit seiner ersten Ausstellung (1936) nannte. Das Themenspektrum geht von Landschaften, Frauen- und Schauspieler-Portraits über biblische Motive und Abstraktem bis hin zu Selbstbildnissen. Bekannt wurde der Meister der Farbigkeit durch internationale Ausstellungen, unter anderem in Tokio und New York.

Die gezeigten Werke waren 2014 in zwei Ausstellungen zur 100. Wiederkehr des Geburtsdatums von Ştefănescu-Râmnic in Bukarest zu sehen und werden jetzt ergänzt durch bisher nicht öffentlich bekannte Bilder aus dem Familienbesitz. Die Auswahl der Motive und die Gestaltung der Ausstellungsräume folgen frei der erzählerischen Linie der umfangreichen Monografie „Stille Schönheit“. Dank eines QR-Codes in den Bildlegenden findet der Besucher auf zahlreichen Wikipedia- und Youtube-Seiten sowie in der Internetpräsenz des Künstlers weitere Details. Dabei lassen sich viele der Bilder noch aus anderen Perspektiven betrachten.

Mit einer Feierstunde im Kapitelsaal der Burg Lüdinghausen wird die Ausstellung am Sonntag um 11 Uhr eröffnet. Der auch als Kunstkritiker bekannte Dr. Hans-Wolfgang Schneider war mit dem Künstler persönlich bekannt; er gibt dazu eine Einführung. Der KAKTuS-Foto-Arbeitskreis wird einen eigenen Videoclip über das Leben des Malers zeigen.