Mehr als ein Sprachkursus

Aus 14 verschiedenen Ländern stammen die Teilnehmer des Integrationskurses der Volkshochschule (VHS), der im Bauhaus der Burg Lüdinghausen stattfindet. Die jungen Menschen kommen aus Somalia, Griechenland, den USA, Indien, Kambodscha, Eritrea und Syrien. So verschieden wie ihre Herkunft sind auch die Beweggründe, in Deutschland zu leben und die deutsche Sprache zu lernen, heißt es in einer Pressemitteilung der VHS. Viele kommen, weil in ihren Heimatländern Krieg herrscht, sie politisch verfolgt werden oder unter großer Armut leiden. Andere möchten in Deutschland leben und arbeiten, weil sie hier die Liebe fürs Leben gefunden haben. Sie alle nehmen Mitte Juli an einer Prüfung teil. Diese weist das Erreichen eines bestimmten Sprachniveaus nach und ist eine Hilfe für den Einstieg in den Arbeitsmarkt.

Pünktlichkeit

Auf dieses Ziel bereitet ihre Lehrerin Elena Grushenko sie im Integrationskurs vor. „Einige der Schüler beginnen ganz von vorn, sie haben gar keine Vorkenntnisse“, wird sie in der Pressemitteilung zitiert. Von Vorteil sei immer, wenn jemand schon andere Fremdsprachen beherrsche und in der eigenen Sprache gut lesen und schreiben könne. Schwierig sei die deutsche Sprache aber für alle.

In Deutschland gefällt es den jungen Menschen gut. Einige Verhaltensweisen seien allerdings gewöhnungsbedürftig. Warum muss man einen Termin machen, um sich mit Freunden zu treffen? In vielen Ländern schaut man einfach so bei einem Verwandten oder Freund vorbei. Auch an die strenge Pünktlichkeit müssen sich einige gewöhnen. Doch nach einiger Zeit werde jeder damit vertraut.

Bildungschancen

Die guten Bildungschancen sowohl für sich selbst als auch ihre Kinder gefallen den Kursteilnehmern. Auch die Gleichberechtigung von Mädchen und Jungen sei wichtig und in manchen ihrer Heimatländer nicht gegeben. Alle Kursteilnehmer setzen große Hoffnungen in ihre Zukunft in Deutschland.

Grushenko unterrichtet seit drei Jahren an der VHS und kommt selbst aus Russland. „Wir lernen praktische Sachen zu Themen wie Schule, Freizeit, Arzt- und Behördenbesuchen oder zum Einkauf.“ Die Grammatik sei nachgelagert, weil es wichtiger sei, sich im Alltag zurechtzufinden.