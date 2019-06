„We have had the time of our lives and now the page is turned“, sangen einige Schüler des Richard-von-Weizsäcker-Berufskollegs nach Tyrone Wells bei ihrer Abschlussfeier am Dienstagnachmittag. Dabei wurden in der ersten von zwei Abschlussfeiern zunächst die 185 Absolventen der erzieherisch-pädagogisch-pflegerischen Bildungsgänge (etwa Fachoberschule für Gesundheit und Soziales oder für Sozialpädagogik) verabschiedet.

„Sie sehen vielleicht als angehende Erzieher besonders, dass es Lebensbedingungen gibt, die verbessert werden müssen“, gab Schulleiterin Sabine Neuser den scheidenden Schülern mit auf den Weg und forderte sie anlässlich des Mottos „Am schlimmsten ist das Weltbild derer, die die Welt nie gesehen haben“ nach Alexander von Humboldt nachdrücklich auf: „Sehen Sie sich um und hinterfragen Sie, dann wird Ihr Weltbild größer und bunter!“

Bei einer Gesprächsrunde zum Thema Weltbild und Weltanschauung standen die stellvertretende Bürgermeisterin Josephine Kleyboldt , die stellvertretende Landrätin Anneliese Haselkamp, Elternvertreter Andreas Jülich und Schülervertreter Christopher Nölle Rede und Antwort. „Von Menschen, die zu uns kommen, können wir viel lernen, das funktioniert nur mit Offenheit“, meinte Nölle etwa zum Thema Migration. „Voraussetzung für ein flexibles Weltbild ist, dass ich Veränderungen an meiner Weltanschauung zulasse, wichtig dabei ist das soziale Umfeld“, betonte Kleyboldt.

Abschluss am Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg 1/16 in der ersten von zwei Abschlussfeiern zunächst die 185 Absolventen der erzieherisch-pädagogisch-pflegerischen Bildungsgänge (etwa Fachoberschule für Gesundheit und Soziales oder für Sozialpädagogik) verabschiedet. Foto: beb

Während der Übergabe der Zeugnisse wurden im Hintergrund Bilder aus der Schulzeit gezeigt. Musikalisch wurde die Veranstaltung von Schülern der Klassen BG71S und BG81S mit den Liedern „Auf uns“ und „80 Millionen“ unterstützt. Einige Schüler erhielten zusätzlich das „Zertifikat für internationale Zusammenarbeit in der europäischen Berufsbildung“ für einen Auslandsaufenthalt, seit kurzem darf das Berufskolleg diese vergeben, da es mit einem Anteil der Auslandsaufenthalte von 11,8 Prozent den erforderlichen Wert von zehn Prozent übertrifft.