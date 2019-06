Seit 2013 wird der 27. Juni offiziell als Weltdufttag begangen. Auch in Lüdinghausen haben nicht nur an diesem Tag viele Menschen mit verschiedenen Düften zu tun, einige davon natürlich auch beruflich. So erklärt Karin Ribinski, Filialleiterin der „Stadtparfümerie Pieper“: „Düfte wecken Erinnerungen, angenehme Düfte können gute Gefühle und ein Wohlbefinden auslösen.“

Angesichts der gegenwärtigen Hitzewelle seien gerade frische, spritzige Düfte wie etwa Zitrone gefragt. Körperdüfte und Körpersplashes könne man im Kühlschrank kühlen und dann auftragen. Viele Kunden würden aber vor allem nach der Marke des Parfüms gehen. „Im Winter kaufen die Kunden dagegen schwere, intensive Düfte wie Vanille, Patschuli und Moschus. Frische Düfte kommen dann nicht so zur Geltung“, erläutert Ribinski. Es gebe auch nicht selten Menschen, die das ganze Jahr über einen Lieblingsduft benutzen.

Duft als Kaufanreiz

Das Thema Düfte spaltet bei Floristin Jennifer Kortendick („Florale Manufaktur“) die Kundschaft. „Das ist eine 50:50-Chance. Für die einen dürfen die Blumen auf keinen Fall nach etwas riechen, andere fragen gezielt danach“, schildert Kortendick ihre Erfahrungen. Dabei gebe es natürlich einige Blumen, die einen intensiven Geruch verströmen. Beispiele dafür sind Fresien, Maiglöckchen, Pfingstrosen, Hyazinthen oder Lavendel. Ansonsten verändern sich Geruchsempfindungen auch durch die Gewohnheit, wie Kortendick merkt: „90 Prozent der Kunden meinen, dass es bei uns so schön riecht. Für uns ist das schon total normal.“ Zudem seien Düfte auch prägend im Kaufverhalten. „Auf Gartenmessen haben wir schon erlebt, dass Gäste, die eigentlich nichts kaufen wollten, durch den Duft inspiriert wurden“, schildert die Floristin.

Geruchssinn löst Gefühle aus

„Düfte sind ein Wächter am Tor zu uns selbst“, beschreibt die Lüdinghauser Diplom-Psychologin Ruth Rozbicki den Einfluss auf die menschliche Psyche. Über Düfte entscheide man, ob man etwas essen wolle, ob jemandem etwas oder jemand gut tue. Deswegen werde schließlich auch der Einfluss von Düften mit Parfümen oder Seifen gezielt genutzt. „Bestimmte Gerüche sagen uns: Vorsicht, fass das nicht an!“, so Rozbicki. Kein Sinn könne so starke Gefühle auslösen wie der Geruchssinn. Ein Beispiel: „Beim Geruch des Weihnachtsbratens taucht die Kindheit mit gewissen emotionalen Begleiterscheinungen wieder auf.“

So könnten Düfte eine wichtige Rolle im Alltag eines jeden Menschen einnehmen. Ihr Einfluss sei nicht zu unterschätzen.