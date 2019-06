Lüdinghausen -

Eine erschreckend hohe Zahl von Landwirten gibt auf oder verkleinert den Betrieb drastisch. Über diese Entwicklung berichtete Geschäftsführer Norbert Menge auf der Generalversammlung der Raiffeisen Lüdinghausen. „Uns sind 40 Höfe bekannt“. In der Vergangenheit habe diese Zahl immer so zwischen sechs und acht pro Jahr gelegen. „Die Gängelung durch die Politik mit immer neuen Auflagen“, das sei der am häufigsten genannte Grund. Und ein zweiter: „Die Akzeptanz der Landwirtschaft in der Bevölkerung hat in den letzten Jahren stark gelitten. Damit kommt nicht jeder klar“.