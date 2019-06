Der Lagerhallenbrand am 14. Juni in der Bauerschaft Aldenhövel (die WN berichteten) ist laut Polizei ein Fall von fahrlässiger Brandstiftung. Ein mit Leinöl getränkter Lappen hatte sich in der Halle selbst entzündet. Das haben Ermittler der Kriminalpolizei sowie ein Brandsachverständiger festgestellt. Ein Mitarbeiter hatte einen Tisch mit Leinöl bearbeitet. Den Lappen ließ er im Lager liegen. Dort kam es zu einer Selbstentzündung, von da breiteten sich die Flammen auf die gesamte Halle aus, zerstörten Halle und Inventar. Der Sachschaden liegt laut Polizei im hohen sechsstelligen Bereich.