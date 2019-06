Neuer Aufsichtsrat gewählt

„Das ist heute eine historische Versammlung“, sagte Bernhard Hagen , Aufsichtsrat der Volksbank (VB) Lüdinghausen-Olfen, bei der der letzten Vertreterversammlung der Bank im Festzelt an der Raiffeisenstraße. Im kommenden Jahr werden nach der Fusion auch die Vertreter der bisherigen VB Haltern in der ersten gemeinsamen Vertreterversammlung dabei sein.

Ertragssteuern

Im letzten Geschäftsbericht des Vorstandes ging Vorstandssprecher Marcus W. Leiendecker nach einigen Gedanken zum Genossenschaftswesen auf die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ein. Dazu gehörten unter anderem der abnehmende Schwung im Welthandel, die stark expandierende Binnennachfrage, die Bauwirtschaft als Konjunkturmotor, aber auch die Niedrigzinsen mit einer unbefriedigenden Lage bei den Zinserträgen oder der Facharbeitermangel.

Letzte Vertreterversammlung der Volksbank Lüdinghausen-Olfen 1/5 Die Verabschiedung der geehrten Aufsichtsrat-Mitglieder bei der Vertreterversammkung der Volksbank Lüdinghausen-Olfen, Bernhard Hagen (3.v.l.), Markus Höcke und Bernd Ader durch den Vorstand Marcus W. Leiendecker und Berthold Stegemann sowie Carsten Waldhelm (r.). Foto: Michael Beer

Bernhard Hagen erhielt bei der Vertreterversammlung der Volksbank Lüdinghausen-Olfen die goldene Ehrennadel für durch Carsten Waldhelm. Foto: Michael Beer

Die letzte Vertreterversammlung der Volksbank Lüdinghausen-Olfen. Foto: Michael Beer

Der bisherige Aufsichtsrat der Volksbank Lüdinghausen-Olfen. Foto: Michael Beer

Vorstandssprecher Marcus W. Leiendecker erläuterte bei der Vertreterversammlung die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Foto: Michael Beer

„Wir haben fast 900 000 Euro an Ertragssteuern gezahlt. Darin sind 458 000 Euro Gewerbesteuern, die an die beiden Städte Olfen und Lüdinghausen fließen. 4,6 Millionen Euro flossen durch die Gehälter der 102 Mitarbeiter in die heimische Wirtschaft. Und mit 80 000 Euro gab es einen warmen Regen für die Vereine“, sagte Leiendecker, der sich zum Abschluss seiner Ausführungen bei den Mitarbeitern für ihren besonderen Einsatz bei der technischen Umstellung und der laufenden Fusion in den beiden vergangenen Jahren bedankte.

„ Die Kosten für die Fusion und Zukunftsprojekte werden das Ergebnis 2019 belasten. Das sind Investitionen für die Zukunft. Die Kosten für die Fusion und Zukunftsprojekte werden das Ergebnis 2019 belasten. Das sind Investitionen für die Zukunft. “ Berthold Stegemann

Vorstandskollege Berthold Stegemann legte der Versammlung den positiven Jahresabschluss vor. Dabei gab er auch Tipps für eine längerfristige Vermögensbildung in Zeiten von Niedrigzinsen. „Die Kosten für die Fusion und Zukunftsprojekte werden das Ergebnis 2019 belasten. Das sind Investitionen für die Zukunft“, sagte Stegemann. Dem Bericht des Aufsichtsrates von Bernhard Hagen und die Vorlage über das Ergebnis der gesetzlichen Prüfung, vorgetragen von Bernd Klapheck, stimmten die Vertreter der Feststellung des Jahresabschlusses einstimmig zu. Auch die Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresüberschusses 2018, aus dem den Mitgliedern 231 447 Euro als Dividende von fünf Prozent ausbezahlt werden, wurde ebenso einstimmig angenommen wie die Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates.

Paritätisch besetzt

Der neue Aufsichtsrat der VB Südmünsterland-Mitte wird aus zwölf Personen bestehen, darunter vier Frauen. Sechs Vertreter kommen aus Lüdinghausen und sechs aus Haltern: Monika Vennemann, Christoph Schlütermann, die beide wiedergewählt wurden, Hubertus Hölper, Bernd Klapheck, Uta Thoms-Meyer und Berthold Schulze Meinhövel aus Lüdinghausen, Marianne Teltrop, Nadine Winkels, Georg Dammann, Siegfried David, Jochen Niehoff als designierte Vorsitzender, und Frank Stenner.

Abschied und Ehrung

Zum Abschluss wurden Markus Höcke nach zehn und Bernd Ader nach acht Jahren im Aufsichtsrat durch Carsten Waldhelm, Regionalleiter des Genossenschaftsverbandes, mit Urkunden für ihr ehrenamtliches Engagement verabschiedet. Bernhard Hagen, seit 20 Jahren im Aufsichtsrat und seit zehn Jahren dessen Vorsitzender, zeichnete Waldhelm mit der goldenen Ehrennadel des Verbandes aus. Mit persönlichen Worten bedankte sich Hagen bei den Begleitern in den 20 Jahren. „Die Fusionen in dieser Zeit waren der richtige Schritt in eine gute Zukunft“, sagte Hagen, bevor sich die Vertreter ein Abendessen im Festzelt schmecken ließen.