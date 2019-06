Auch an Straßenbäume denken

„Gießen, gießen und nochmal gießen“, empfiehlt Herbert Tüns von der gleichnamigen Baumschule derzeit. Rasen, Beete und Bäume – alle benötigten bei der heißen und trockenen Witterung viel Wasser. „Es reicht nicht nur einmal alles mit der Gießkanne zu befeuchten, das Wasser muss 25 bis 30 Zentimeter tief in den Boden sickern.“

Wichtig sei besonders viel Wasser für die Bäume. Ein drei bis vier Meter hoher Baum braucht laut Tüns mindestens ein Mal in der Woche 80 bis 100 Liter - bei großer Hitze auch öfter. „Und zwar für die Wurzeln und nicht für die Blätter.“ Damit das kostbare Nass nicht wieder sofort verdunstet, empfiehlt der Gärtnermeister morgens sehr früh oder abends sehr spät zu wässern.

An Hecken denken

Einen Tipp hat der Experte noch: „Rosen sollten immer morgens gegossen werden. Wenn die Blätter über Nacht mangels Verdunstung längere Zeit der Feuchtigkeit ausgeliefert sind, können sich schnell Pilzkrankheiten entwickeln.“ Wichtig sei es auch, den Hecken genug Wasser zu geben. Tuja und Kirschlorbeer würden gerne einmal vergessen.

Wenn der Boden regelmäßig feucht gehalten wird, überstehen die Pflanzen auch große Hitze recht gut“, sagt Gärtnermeister Heinrich Thies . „Pflanzen mögen es nicht, wenn ihnen die pralle Sonne ununterbrochen auf den Kopf scheint und freuen sich, wenn es einmal einen bedeckten Tag gibt, aber mit viel Wasser überstehen sie das dennoch.“ Wenn jetzt Wasser sparen will, könne er am besten darauf verzichten, den Rasen zu sprengen, erklärt Thies. Der erhole sich zumeist von selbst wieder. Bleibt es allerdings sehr lange trocken, gelte das nicht.

„Klimabäume“

Tüns erinnert daran, die Straßenbäume vor der Tür nicht zu vergessen. Die Stadt gießt laut Auskunft von Pressesprecherin Anja Kleykamp nur die neu angepflanzten Bäume in den ersten zwei Jahren regelmäßig. Dazu gehören unter anderem die im Baugebiet am Alten Sportplatz in Seppenrade und an der Olfener Straße. Wasser bekommen zudem die neuen Hecken im Bereich rund um die Stever an der St.-Felizitas-Kirche. „Wir achten bei Neuanpflanzungen darauf, nur sogenannte ,Klimabäume‘ zu pflanzen“, sagt Kleykamp. Die seien gegenüber Trockenheit und Frost relativ unempfindlich. Dennoch sei es schön, wenn die Bürger ihnen auch mal eine Gießkanne mit Wasser spendierten.

Gefüllte Talsperren

Aus Sicht des örtlichen Wasserversorgers Gelsenwasser ist es übrigens derzeit nicht problematisch, den Garten regelmäßig zu gießen. „Es hat im Winter genug geregnet, unsere Talsperren sind zu 84 Prozent gefüllt“, sagt Gelsenwasser-Pressesprecherin Heidrun Becker. Täglich werden derzeit zwar rund 346 000 Kubikmeter verbraucht, Grund zur Sorge bestehe noch nicht. Das Wasser reiche auch für den Garten, den Pool und häufigeres Duschen. Aber, so die Gelsenwasser-Pressesprecherin: „Es wird täglich weniger.“ Sei der Sommer wieder so trocken, wie im vergangenen Jahr, könne es allerdings auch mal wieder anders aussehen.