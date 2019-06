99 „Abinauten“ entsandt

„Wir greifen nach den Sternen“, so lautet das Motto der diesjährigen Abiturientia des Anton, aber zunächst galt es, sich den Herausforderungen von drei Jahren Oberstufe und den abschließenden Abiturprüfungen zu stellen, die wieder einmal so vielfältig, wie das Leben selbst, und zum Teil erstaunlich aktuell waren. Ob etwa die demografische Entwicklung Äthiopiens oder Pyrethroid-Resistenzen in Blattlauspopulationen untersucht wurde, Berechnungen zu der Anzahl mit Schwimmbadjahreskarten versorgten Personen angestellt wurden oder man einem britischen Freund die aktuelle Diskussion um die Proteste im Hambacher Forst zu erklären hatte (in English, please).

Mit fachwissenschaftlichen Kompetenzen ausgestattet

Letztendlich können nun 99 Prüflinge des Anton ihre Abiturzeugnisse in Empfang nehmen und ihre Pläne für die Zukunft in die Realität umsetzen, mit der Gewissheit, dass sie in zwölf oder 13 Jahren Schule für ihre berufliche Zukunft mit den nötigen fachwissenschaftlichen Kompetenzen ausgestattet wurden, heißt es im Pressetext der Schule. Aber die Oberstufenzeit am Anton habe ihnen auch, so Jahrgangsstufenleiterin Christine Drees , „für die Entwicklung ihrer Persönlichkeiten gut getan“.

Rückblickend erlebte die Schulgemeinschaft des Anton eine Jahrgangsstufe, die sie mit schönen Erinnerungen versorgt hat. Unvergessen die Literaturkurs-Produktion „Frei(t)räume“ und das in Eigenregie des Organisationskomitees unter Beteiligung aller Schüler erstmalig am Anton ins Leben gerufene humorige „Abitainment“, bei dem über zwei Abende in der Aula kein Auge trocken blieb.

Bilinguale und MINT-Zertifikate vergeben

Mit der Abiturientia 2019, so Schulleiterin Elisabeth Hüttenschmidt, „verlassen uns auch hervorragende Musiker, kreative Querdenker, bilinguale Schülerinnen und Schüler, die Englisch auf Niveau von Muttersprachlern zu sprechen bei uns im bilingualen Zweig erlernt haben, und natürlich unsere MINT-Schülerinnen und Schüler, die ihre Interessen unter anderem in der neu eingerichteten 3-D-Druckwerkstadt verfolgt haben“. Letztgenannte freuen sich auch über die Bilingualen Zertifikate und MINT-Zertifikate, die sie mit ihren Abiturzeugnissen überreicht bekamen.