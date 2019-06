Die Firma Ahrens Garten- und Landschaftsbau aus Münster beginnt am Montag (1. Juli) mit der Baustelleneinrichtung für die Arbeiten an der Gartenstraße. Die Stadt Lüdinghausen weist in einer Pressemitteilung darauf hin, dass die Straße vom Marktplatz aus bis zur Tiefgarage nur für den Fuß- und Radverkehr freigehalten werden muss. Die Zufahrt zur Tiefgarage bleibt erhalten.

Die Pflasterung bleibt in großen Teilen erhalten, heißt es in der Mitteilung weiter. Lediglich die vorhandenen Rinnen werden durch barrierearme Rinnenplatten aus Naturstein ersetzt und mit taktilen Leitstreifen ergänzt.

Aufgewertet werde die Straße durch drei Spalierbäume und neue Altstadtleuchten mit LED-Technik. Die Arbeiten sollen bis Ende September abgeschlossen sein. Das Landschaftsarchitekturbüro SAL aus Münster hat die Planungen für die Umgestaltung erstellt und übernimmt die Bauleitung.