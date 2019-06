„Die Würfel sind gefallen – die Karten werden neu gemischt“, unter dieses Motto hatten die Zehntklässler der Realschule ihren Abschluss gestellt. Am Freitag fand die feierliche Zeugnisübergabe statt. Zunächst feierten die 125 Schüler, Lehrer und Eltern einen Gottesdienst in der St.-Felizitas-Kirche. Anschließend ging es in die Aula.

„Nun sind die Würfel gefallen, game over, das Spiel ist abgepfiffen und entschieden“, sagte Annette Uckelmann , kommissarische Leiterin der Realschule. „Wie ist es ausgegangen?“ Es beruhige sie, dass das Match im großen Ganzen wohl zur allgemeinen Zufriedenheit entschieden wurde. Es habe sich gezeigt, dass alle die nötige Ausdauer und Disziplin an den Tag gelegt hätten, um das Ziel zu erreichen.

Trainerstab

Ein Dank der Schulleiterin galt noch den Streckenposten, die die Schüler über die gesamte Distanz unterstützt hätten. Aber auch die Trainer, sagte Uckelmann und meinte damit ihr Kollegium, hätten immer an die Schüler geglaubt und fit für dieses Spiel gemacht.

So unterschiedlich wie Spielverläufe sein könnten, so differenziert stelle sich das Leben dar. Jetzt müsse jeder seinen Weg selbst finden, gut vorbereitet dafür seien die Schüler jetzt. Der Ball sei rund, damit das Spiel die Richtung wechseln kann, betonte Uckelmann. Für den zukünftigen Weg gab sie ihren Schülern noch einen Satz von Pipi Langstrumpf mit auf den Weg: „Ich habe das noch nie versucht. Also bin ich völlig sicher, dass ich es schaffe.“

Kinoeinladung

„Ihr habt mit diesem Schulabschluss gute Karten“, sagte Bürgermeister Richard Borgmann . Diese müssten jetzt richtig eingesetzt werden. In jedem Menschen stecke mehr, als er von sich selbst wisse. Das gelte es zu entdecken. Und nicht immer führe der kürzeste Weg zum Ziel. Für die Klasse 10b hatte Borgmann noch eine besondere Überraschung dabei. Sie hätten vor einigen Jahren mit einem offenen Brief mit dazu beigetragen, dass Lüdinghausen ein Kino erhält, berichtete das Stadtoberhaupt. Der künftige Kinobetreiber habe deshalb die Schüler zur Eröffnung eingeladen. „Mischt euch weiter ein und gestaltet eure Zukunft“, ermunterte Borgmann die Entlassschüler.

Wege erkämpfen

Die Schulpflegschaftsvorsitzende Jutta Springer forderte die Schüler ebenfalls auf, sich ihre neuen Wege zu erkämpfen. Ein ausdrücklicher Dank ging noch an Uckelmann, die die Schule jetzt nach 22 Jahren verlässt. Die Entlassfeier wurde von Schülern der neunten Klassen und Sekundarschülern mitgestaltet.