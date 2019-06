Gelungene Mixtur

Wenn die meisten Zuschauer auch nach mehr als sechs Stunden immer noch nicht nach Hause wollen, dann muss zuvor einiges gut gelaufen sein. So war die Burg Vischering auch zum Abschlusskonzert des Kleinkunst-Quintetts mit Liedermacherin Fee Badenius nahezu voll besetzt. Zuvor hatten die etwa 350 Kleinkunst-Genießer sich in vier Gruppen zwischen Burg Vischering, Burg Lüdinghausen, der evangelischen Kirche und dem St. Antonius-Gymnasium hin und her bewegt.

„ Es ist super gelaufen, die Leute waren entspannt und haben es sehr genossen. Es ist super gelaufen, die Leute waren entspannt und haben es sehr genossen. “ Organisator Markus Kleymann

Den Auftakt für alle machte die vierköpfige Band „Lippetaler Minirock“ auf der Wiese gegenüber der Kapelle an Burg Vischering. Das Quartett präsentierte Klassiker wie „Rote Lippen soll man küssen“ oder „Ein Bett im Kornfeld“ in leicht veränderten Arrangements.

Liedermacherin Fee Badenius spielte auf Burg Vischering gemeinsam mit ihren drei Musikern mal schwungvoll, mal zurückgenommen, immer aber humorvoll und hintergründig. So zählten zu ihrem Repertoire eine Hymne an ihren Wohnort Witten und das Geständnis ihrer „Fleischeslust“ („Ich weiß, ich sollte mich genieren, doch ich denke an Serrano in der Nacht“).

In der evangelischen Kirche an der Burg zeigten Markus von Hagen, Urs von Wulfen und Christoph Tiemann als Kabarett-Trio „3uneinigkeit“ „zerlebte Ökumene: Wir kommen zusammen, um zu streiten“. In hoher Geschwindigkeit wurde dabei etwa über den Ablauf der Papstwahl, Ersatzreligionen oder das Verhältnis von Joseph Ratzinger zu Papst Benedikt (Tiemann: „wie Anakin Skywalker zu Darth Vader“ spekuliert.

1/12 Für die Organisatoren ein logistischer Kraftakt, für die Besucher ein Event der Extraklasse – beim Kleinkunst-Quintett kann die Steverstadt mit ihren besonderen Reizen punkten. Foto: beb

Für die Organisatoren ein logistischer Kraftakt, für die Besucher ein Event der Extraklasse – beim Kleinkunst-Quintett kann die Steverstadt mit ihren besonderen Reizen punkten. Foto: beb

Für die Organisatoren ein logistischer Kraftakt, für die Besucher ein Event der Extraklasse – beim Kleinkunst-Quintett kann die Steverstadt mit ihren besonderen Reizen punkten. Foto: beb

Für die Organisatoren ein logistischer Kraftakt, für die Besucher ein Event der Extraklasse – beim Kleinkunst-Quintett kann die Steverstadt mit ihren besonderen Reizen punkten. Foto: beb

Für die Organisatoren ein logistischer Kraftakt, für die Besucher ein Event der Extraklasse – beim Kleinkunst-Quintett kann die Steverstadt mit ihren besonderen Reizen punkten. Foto: beb

Für die Organisatoren ein logistischer Kraftakt, für die Besucher ein Event der Extraklasse – beim Kleinkunst-Quintett kann die Steverstadt mit ihren besonderen Reizen punkten. Foto: beb

Für die Organisatoren ein logistischer Kraftakt, für die Besucher ein Event der Extraklasse – beim Kleinkunst-Quintett kann die Steverstadt mit ihren besonderen Reizen punkten. Foto: beb

Für die Organisatoren ein logistischer Kraftakt, für die Besucher ein Event der Extraklasse – beim Kleinkunst-Quintett kann die Steverstadt mit ihren besonderen Reizen punkten. Foto: beb

Für die Organisatoren ein logistischer Kraftakt, für die Besucher ein Event der Extraklasse – beim Kleinkunst-Quintett kann die Steverstadt mit ihren besonderen Reizen punkten. Foto: beb

Für die Organisatoren ein logistischer Kraftakt, für die Besucher ein Event der Extraklasse – beim Kleinkunst-Quintett kann die Steverstadt mit ihren besonderen Reizen punkten. Foto: beb

Für die Organisatoren ein logistischer Kraftakt, für die Besucher ein Event der Extraklasse – beim Kleinkunst-Quintett kann die Steverstadt mit ihren besonderen Reizen punkten. Foto: beb

Für die Organisatoren ein logistischer Kraftakt, für die Besucher ein Event der Extraklasse – beim Kleinkunst-Quintett kann die Steverstadt mit ihren besonderen Reizen punkten. Foto: beb

Schräge Verse präsentierte Klavierkabarettistin Anna Piechotta in der Burg Lüdinghausen. So textete Piechotta in einem Lied an ihre rauchenden Lebensgefährten: „An deiner Unterlippe klebt immer eine Kippe“ und unterstützte das durch ein virtuoses Röchelsolo. Weiterhin beinhaltete ihr Programm ein Gebet für ein besseres Fernsehen oder einen Hypnoseversuch.

Wirklich für hypnotische Zustände im Publikum sorgte teilweise „Fluteman“ Gabor Vosteen. Bis zu fünf Flöten gleichzeitig spielte der Ausnahmekönner in der Aula des Antonius-Gymnasiums mit Mund und Nase. Ohne ein einziges Wort zu sagen, wurde Vosteen auch kabarettistisch tätig. Die Blockflötencomedy war wohl die besonderste Veranstaltung an einem langen Kleinkunst-Abend.

„Der riesige Aufwand hat sich gelohnt“, bilanzierte Organisator Markus Kleymann (Freunde der Kleinkunst) nach der Veranstaltung zufrieden. „Es ist super gelaufen, die Leute waren entspannt und haben es sehr genossen“, zog Kleymann ein sehr positives Fazit.